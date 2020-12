22.12.2020 17:19 Uhr

„Bauer sucht Frau“: Patrick und Antonia sind jetzt offiziell ein Paar

Liebeswirrwarr bei "Bauer sucht Frau": Nachdem es zwischen Patrick und Julia nicht funktionieren wollte, versuchte es der Landwirt am Ende noch einmal mit Antonia - mit Erfolg. Die beiden sind offiziell ein Paar!

„Bauer sucht Frau„-Kandidat Patrick (24) scheint nun doch seine große Liebe gefunden zu haben, denn: Er und Antonia (20) sind jetzt „offiziell und fest zusammen“, wie sie „inFranken.de“ bestätigt. In der 16. Staffel (auch via TVNow) der RTL-Kuppelshow gab es bei Patrick jede Menge Liebeswirrwarr. Beim großen Wiedersehen am Montag (21. Dezember) kam heraus, dass es mit Kandidatin Julia (25), für die sich der Bauer am Ende entschied, nicht funktioniert hat und er stattdessen wieder Antonia datet. In der Show hielten sie sich mit ihrem Beziehungsstatus aber noch zurück.

Jetzt seien die beiden verliebter denn je, sagt Antonia. „Dass ich ihn liebe, sage ich mindestens 30 Mal am Tag zu ihm – und er zu mir.“ Sie hätten sich nach der Sendung weiterhin heimlich getroffen, abseits der vielen Kameras. Ihre Gefühle seien so wieder aufgeflammt. Derzeit besuche sie ihn alle zwei bis drei Wochen für mehrere Tage. „Vielleicht ziehe ich ja nächstes Jahr zu ihm an den Bodensee“, sagt die gebürtige Fränkin. Genaue Pläne gebe es noch nicht, aber über das Zusammenziehen hätten sie sich bereits unterhalten.

„Ich hoffe, dass wir dem Ganzen standhalten“

In der diesjährigen Staffel hatte es zwischen Antonia und Patrick immer wieder Konflikte gegeben. „Es reibt immer zwischen mir und Antonia, sie ist kein einfacher Mensch, ich auch nicht“, erklärte Patrick in der finalen Folge. Seine Differenzen scheint das Paar aber inzwischen beigelegt zu haben. „Ich hoffe, dass wir dem Ganzen standhalten, noch viel gemeinsam erleben und wir viel reisen“, sagt Antonia.

(eee/spot)