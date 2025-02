Paar will in Polen Neuanfang wagen „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser fällt Abschied von Namibia schwer

Anna Heiser wurde durch "Bauer sucht Frau" bekannt. Auf ihrem Instagram-Account berichtet sie seitdem von ihrem Leben in Namibia. (ae/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 13:17 Uhr

Die "Bauer sucht Frau"-Stars Anna und Gerald Heiser wollen ihre Farm in Namibia verkaufen und einen Neuanfang in Polen starten. Für ihn sei das Thema abgeschlossen, betont Anna Heiser und lässt durchblicken, dass ihr der Abschied weitaus schwerer fällt als ihm.

Es ist beschlossene Sache: Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna (34) und Gerald Heiser (39) will so bald wie möglich von Namibia nach Polen ziehen. Doch der Abschied von Afrika fällt der gebürtigen Polin alles andere als leicht, wie sie ihren Instagram-Followern jetzt offenbart. Ihr Mann wolle jedoch unbedingt weg aus dem Land.

Hinter dem Paar, das zwei Kinder hat, liegen kräftezehrende Monate. Die beiden starteten eine Therapie, um ihre Eheprobleme zu bekämpfen. Im Januar erlitt Gerald Heiser dann einen Burnout. Die Entscheidung, die Farm aufzugeben, sei ein "schleichender Prozess" gewesen, erläutert Anna Heiser in einer Instagram-Fragerunde. "Wir haben versucht, diesen Gedanken wegzuschieben. Im November haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal offen damit konfrontiert."

Nach dem Burnout ihres Mannes hätten sie dann beschlossen, die Farm zu verkaufen und seine namibische Heimat zu verlassen. Zuvor hätten sie alles versucht, um an ihrem dortigen Leben festzuhalten, "aber der Körper hat irgendwann Stopp gesagt".

Video News

"Gerald hat mit dem Thema abgeschlossen"

Es könne auch "leider gar nichts mehr" passieren, was sie noch aufhalte. "Gerald hat mit dem Thema abgeschlossen." Auf die Frage eines Followers, ob sie sich nicht in Namibia etwa auf Touristenführungen spezialisieren könnte, entgegnet die zweifache Mutter: "Gerald möchte es nicht mehr." Sie wolle nicht nach Europa zurückkehren, doch: "Wir müssen uns von der Farm trennen und mein Mann möchte nicht in Namibia bleiben."

Wann genau der Umzug nach Polen stattfinden wird, wüssten sie jedoch noch nicht. "Es ist davon abhängig, wann wir einen guten Käufer für die Farm finden." Sie hofften, "es vor September abgehandelt zu haben". Es gebe bereits einige Interessenten, doch der Verkauf sei ein langwieriger Prozess. Zudem versuchten sie einen Käufer zu finden, der die Angestellten weiter beschäftigt.

Wie Anna Heiser zuvor RTL verraten hatte, plant die Familie, in den Norden ihrer polnischen Heimat zu ziehen, in die Nähe eines Hafens und nahe bei ihrer Familie. Dort wolle sich Gerald Heiser einen neuen Job suchen – aber nicht mehr in der Landwirtschaft. Sie selbst möchte, wie sie nun via Instagram verrät, "früher oder später" auch wieder arbeiten. "Es ist davon abhängig, wie schnell sich die Kinder einleben."

"Die Realität wird ihn früher oder später erwischen"

Der Neustart wird vermutlich nicht einfach werden, ist sich Anna Heiser im Klaren. Sie selbst weiß, wie es ist, alle Zelte abzubrechen und auszuwandern, schließlich zog sie für ihre große Liebe einst nach Namibia. Sie kann sich deshalb gut vorstellen, dass ihr Mann in Polen an Heimweh leiden wird. "Gerade ist er sehr euphorisch, was die Zukunftspläne betrifft, aber die Realität wird ihn früher oder später erwischen. Das ist völlig normal beim Auswandern, dass die ersten eineinhalb Jahre hart sind." Ob er es in Europa schaffen werden, hänge davon ab, "ob er dem gegenüber offen sein wird".

In Polen muss sich die Familie ein neues Zuhause suchen. Anna Heiser besitzt dort zwar eine Wohnung, diese sei jedoch zu klein für sie. Außerdem wollen die Heisers auch am liebsten alle ihre Haustiere mit in die neue Heimat nehmen.

Das Paar lernte sich 2017 in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia. Sohn Leon kam Ende Januar 2021 zur Welt, Tochter Alina folgte Ende November 2022.