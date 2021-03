„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel wehrt sich gegen ihre Hater

10.03.2021 18:00 Uhr

Wegen ihres neuen Looks muss „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel gerade ganz schön viel Hate einstecken. Jetzt wehrt sie sich gegen die bösen Kommentare!

Es sind fiese Kommentare wie „Du siehst aus wie eine Hexe“ oder „Gott, siehst du scheiße aus!“, die sich „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel (52) wegen ihres neuen Looks anhören muss. Doch das lässt Iris nicht auf sich sitzen! Jetzt wehrt sie sich gegen ihre Hater…

Iris Abel schlägt verbal zurück!

Erst vor Kurzem präsentiert sich Iris Abel mit einem neuen Look. Ihre braunen Haare sind ihrer Naturhaarfarbe gewichen: einem Weißblond. Für die neue Haarpracht bekommt sie zwar viele Komplimente im Netz, doch natürlich können es sich einige nicht verkneifen, hassvolle Kommentare abzugeben.

Im Interview mit RTL erklärt Iris, dass sie kein Problem damit hat, wenn jemand seine Meinung äußert, doch manche schießen einfach übers Ziel hinaus. „Das sind meistens Leute, die ein langweiliges Leben führen. Die haben wahrscheinlich nichts zu tun und wollen eine Reaktion provozieren. Jedem, der mir was wünscht, wünsche ich das auch – und am besten dreifach.“, teilt die Frau von Landwirt Uwe (54) aus.

Wenn es um ihren Uwe geht, versteht Iris keinen Spaß

Bei so unschönen Aussagen möchte Iris oft gerne zurück schreiben und die Hater in ihre Schranken weisen, aber „dann atme ich tief durch und lege das Handy wieder weg, weil es die Sache nicht wert ist.“ Doch eine Ausnahme gibt es: ihren Mann Uwe. Wenn es um den Landwirt geht, versteht die 52-Jährige keinen Spaß mehr.

Zum Glück muss sie sich nicht alleine gegen ihre Hater stellen: „Manchmal werden sie von anderen Leuten auch zur Ordnung gerufen und daran erinnert, dass ihr Ton unpassend ist. Bei diesen Leuten möchte ich mich nochmal explizit bedanken.“

Iris hat sich schon an die Hass-Kommentare gewöhnt

Trotz der Unterstützung ihrer Fans bleiben Hass-Kommentare nicht aus. Inzwischen hat sich Abel traurigerweise schon – wie viele andere Promis – an den Hate im Netz gewöhnt. „Es gab schon Sachen, da war es sogar noch böser“, sagt die Kult-Bäuerin. „Ich musste teilweise schon die Kommentar-Funktion deaktivieren.“



Sie hat einen neuen Job

Neben ihrer neuen Haarfarbe hat Iris allerdings auch einen neuen Job – und das bereits seit Anfang des Jahres wie sie RTL erzählt: „Ich arbeite seit dem 1.1. an einer Uni in Norddeutschland und habe dort eine Vollzeitstelle in der medizinischen Fakultät. Ich übernehme administrative Tätigkeiten wie die Raumplanung und verwalte Lehraufträge.“

