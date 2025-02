Stars ‚Bauer sucht Frau‘-Stars Anna und Gerald Heiser: Radikaler Neuanfang in Polen

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 14:00 Uhr

Die beiden TV-Stars überraschen mit einer bedeutenden Entscheidung: Sie kehren Namibia den Rücken.

Anna und Gerald Heiser haben einen folgenschweren Entschluss gefasst.

Seit Monaten kriselt es in der Ehe der beiden ‚Bauer sucht Frau‘-Stars. Auf Instagram sprach die Influencerin offen darüber, dass das Paar eine Ehetherapie begonnen hat. Nun überraschen die Heisers mit einem Paukenschlag: Sie verkaufen ihre Farm in Namibia und ziehen nach Polen.

„Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an“, schreibt die 34-Jährige auf Instagram.

Namibia sei jahrelang ihr Zuhause gewesen, „der Ort, an dem unsere Kinder aufgewachsen sind, wo wir gelacht, gekämpft und gelebt haben.“ Deshalb werde „die Zeit hier für immer in unseren Herzen bleiben.“ Gleichzeitig freue sich das Paar darauf, in Polen ein neues Kapitel zu beginnen.

„Es ist ein großer Schritt und ein langer Weg. Wir hoffen, dass wir einen Käufer finden, der die Farm mit genauso viel Liebe weiterführt, wie wir es getan haben, und dass Gerald seinen Traumjob findet, in dem er sich verwirklichen kann“, fügt die Zweifach-Mama hinzu.

Im Interview mit ‚Explosiv‘ verriet Anna Heiser, dass sie „in die Nähe von meiner Familie“ ziehen wollen. Die ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidatin stammt ursprünglich aus Polen und wanderte 2017 für ihren Partner nach Namibia aus. Gerald muss jetzt erst einmal die Muttersprache seiner Liebsten lernen und erwägt, auf einer Bohrinsel zu arbeiten. „Wir gehen diesen großen Schritt […] gemeinsam“, betont die TV-Bekanntheit.