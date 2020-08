18.08.2020 20:33 Uhr

„Bauer sucht Frau“-Stars Gerald und Anna Heiser erwarten Nachwuchs

Gerald und Anna Heiser im Glück: Das "Bauer sucht Frau"-Paar erwartet nach dem Schicksalsschlag Anfang des Jahres wieder Nachwuchs.

Anna (30) und Gerald Heiser (35), das Traumpaar von „Bauer sucht Frau“ 2017, hat tolle Neuigkeiten zu verkünden: Nachwuchs ist unterwegs. Bei Instagram veröffentlichten die beiden am Dienstag einen Schnappschuss, der sie Arm in Arm im Hintergrund zeigt, gemeinsam halten sie ein Ultraschallbild in die Kamera. „Das größte Glück ist manchmal ganz klein“, schrieb die werdende Mutter dazu, die für ihre große Liebe nach Namibia gezogen ist.

2018 bei „Bauer sucht Frau“

Vor drei Jahren lernten sich Anna und Gerald in der RTL-Show kennen und lieben. 2018 folgte die Hochzeit – und darauf ein Schicksalsschlag. Im Januar dieses Jahres machte das Paar öffentlich, sein ungeborenes Kind verloren zu haben. „Die letzten Monate waren eine Achterbahn der Gefühle – zwischen unfassbarer Freude und großer Angst“, schrieb Anna Heiser jetzt. Obwohl die Angst vor einer erneuten Fehlgeburt wohl „nie wirklich weggehen wird“, wolle das Paar positiv bleiben. Es glaube „ganz fest daran, dass wir bald eine kleine Familie sind“.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)