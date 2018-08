Bausa im Paradies: Das ist sein Video „Vagabund“

Montag, 27. August 2018 23:03 Uhr

Da ist er schon wieder, dieser Bausa. Und, business as usual, hat er hitverdächtige, bescheidene zweieinhalb Minuten feinste Komposition in routinierter Attitüde im Gepäck: Mit „Vagabund“ veröffentlicht er gerade seine brandneue Single inklusive heißem Video.

Nie vorher hat Baui seine eigenes Naturell so treffend beschrieben, wie im Sinnbild des „Vagabunden“, der, praktisch immer auf der Reise und unbeschwert vor sich hin treibend stets nur „dem Wind“ folgt. Und dies, dafür ist der frisch erschienene Song nur ein weiteres Zeugnis, durchaus in vielfacher Hinsicht: Der „Casanova“ aus dem tiefen Süden der Republik macht keinen Hehl daraus, dass er sich den Kopf bereitwillig durch eine Vielzahl an Personen des weiblichen Geschlechts verdrehen lässt.

Vielmehr gesteht er mit breiter Brust, dass er, trotz dessen er freilich den einen oder anderen Wesenszug eines Gentleman in sich trägt, bei weitem „kein Traumprinz“ ist, der sich jemals der romantischen Illusion nachhaltiger Zweisamkeit hingeben würde.

Entspannt und grundehrlich

Seien wir ehrlich: Für dieses unverblümte Eingeständnis würde man vermutlich jeden anderen Vertreter seiner musikalischen Spezies mittelmäßig bis stark verabscheuen … Aber Bausa ist, und das ist hinlänglich bekannt, ein Ausnahmefall: Durch seine relaxte und grundehrliche Strahlkraft, gepaart mit seinem umwerfenden Charme, den er insbesondere durch seine unverwechselbar angenehme Stimmfarbe kommuniziert, ist es sogar im direkten Angesicht seiner durch und durch unchristlichen Laster unmöglich, ihm sein Verhalten ernsthaft Übel zu nehmen.

Was immer dieser liebenswerte Gauner auch vom Stapel lässt: Aus seinem Munde gesprochen wirkt es niemals auch nur im Ansatz geschmacklos. Und peinlich sowieso nicht.