Er wurde 91 Jahre alt Bauunternehmer Richard „Mörtel“ Lugner ist tot

Richard Lugner sorgte jedes Jahr mit einem prominenten Stargast beim Wiener Opernball für Aufsehen. (the/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 09:56 Uhr

Wie österreichische Medien berichten, ist der Bauunternehmer Richard Lugner am Montagmorgen verstorben. Er wurde 91 Jahre alt.

Der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Das berichten österreichische Medien am Montag (12. August). Wie die "Kronen Zeitung" erfahren haben will, soll es am Montagmorgen einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döbling gegeben haben. Demnach hätten Rettungskräfte versucht, Lugner wiederzubeleben, jedoch vergeblich.

Zuletzt immer wieder gesundheitliche Probleme

Lugner hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mitte Juli hatte er der "Bild"-Zeitung berichtet, dass er sich in Wien einer Notoperation am Herzen unterziehen musste und aufgrund eines Einrisses seiner Herzklappe kurzzeitig in Lebensgefahr geschwebt sei.

Im Juni feierte er noch Hochzeit

Am 1. Juni hatte der unter dem Spitznamen "Mörtel" bekannte Bauunternehmer mit seiner sechsten Hochzeit für Schlagzeilen gesorgt. Er gab in Wien seiner Partnerin Simone "Bienchen" Reiländer (42) das Jawort, die bisher als leitende Angestellte eines Baumarkts tätig war. Im Oktober 2021 waren die beiden bereits kurzzeitig miteinander verlobt gewesen. Zu Ostern 2024 feierten sie ihr Liebes-Comeback.

Laut "Kronen Zeitung" sei für den bevorstehenden Herbst an seinem 92. Geburtstag am 11. Oktober eine große kirchliche Hochzeit im Stephansdom in Wien geplant gewesen.