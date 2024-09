Hauptpreis an Florian Schroeder „Bayerischer Kabarettpreis“ mit überraschendem Laudator

Florian Schroeder gewinnt den Hauptpreis des "Bayerischen Kabarettpreises" 2024. (ili/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 14:43 Uhr

Der "Bayerischer Kabarettpreis" wird zum 25. Mal verliehen. Der Hauptpreis geht an den Kabarettisten, Autor und Moderator Florian Schroeder - sein Laudator ist eine echte Überraschung.

Die Preisträger und ihre Laudatoren des diesjährigen "Bayerischen Kabarettpreises" stehen fest und darunter sind einmal mehr einige überraschende Namen.

Der Hauptpreis

Etwa geht der Hauptpreis diesmal an den Kabarettisten, Autor und Moderator Florian Schroeder (45). "Als ich erfuhr, dass ich den Bayerischen Kabarettpreis bekomme, war ich fassungslos. Ich als Preuße bekomme den Rolls-Royce … äh, den BMW unter den Preisen? Wahnsinn! Bayern – ab jetzt werdet Ihr mich nicht mehr los!", freut sich der gebürtige Lörracher.

Sein Laudator ist eine echte Überraschung: der Hamburger SPD-Politiker und ehemalige Kanzlerkandidat 2013 Peer Steinbrück (77). Schroeder und Steinbrück waren schon gemeinsam auf Tournee – wobei sich "Steinbrück als schlagfertiger Unterhalter präsentierte", lobt der Sender.

Der Musikpreis

Der Musikpreis geht an den Musik-Kabarettisten, Kultliedermacher, Schauspieler und Rapper Bodo Wartke (47, "Barbaras Rhabarberbar"). Überreicht wird die Auszeichnung von dem genialen Stuttgarter Autor Marc-Uwe Kling (42, "Die Känguru-Chroniken", "Das NEINhorn") – und es war auch schon mal andersherum.

"Nachdem ich bereits zweimal eine Laudatio auf großartige Kollegen und Kolleginnen halten durfte, die in der Vergangenheit mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurden, Marc-Uwe Kling und Miss Allie, freue ich mich riesig, dass ich nun selbst Preisträger geworden bin – und Marc-Uwe Kling eine Laudatio auf mich halten wird. Hier schließt sich ein Kreis", schwärmt Bodo Wartke. "Dass mir als gebürtigem Hamburger und Wahlberliner der Bayerische Kabarettpreis verliehen wird, betrachte ich nicht nur als außerordentliche Ehre, sondern darüber hinaus als einen Akt der Völkerverständigung", fügt er hinzu.

Der Senkrechtstarter-Preis

Der Senkrechtstarter-Preis geht in diesem Jahr an Comedienne Ana Lucía (25). Ana Lucía Cruz Saco Lesevic, wie sie mit vollem Namen heißt, sagt dazu: "Dass ich den Bayerischen Kabarettpreis bekomme, finde ich fast so großartig wie die Frage, die mir vor der Verleihung gestellt wurde: 'Möchtest du ihn denn annehmen?' Ich sage 'Danke für die Blumen' und hoffe, ich mach euch mal so stolz wie ihr mich happy gemacht habt."

Überreicht wird der Preis von der Vorjahressiegerin, Kabarettistin Teresa Reichl (geb. 1996).

Der Creator-Preis

Der Preisträger in der Kategorie Creator-Preis lautet 2024 Phil Laude (34). In der Jurybegründung heißt es: "Im Jahr 2006, mit gerade einmal 16 Jahren, gründete Phil Laude gemeinsam mit seinem Kumpel Matthias 'TC' Roll das Comedy-Duo Y-Titty, das zunächst mit einfachsten Mitteln lustige Videos produzierte und diese in die Welt sendete. Ab Anfang 2008 betrieben sie ihren eigenen Kanal im damals noch neuen Internet-Phänomen YouTube."

Laude freut sich, kann sich einen kleinen Scherz dennoch nicht verkneifen: "Ich hoffe nur, Ihr bereut es nicht, denn der 'Echo' wurde ein Jahr, nachdem ich ihn gewonnen habe, abgeschafft." Überreicht wird die Auszeichnung von Oğuz Yılmaz.

Der Ehrenpreis

Den Ehrenpreis erhält das Komiker-Duo Claudia Schlenger (77) und Hanns Meilhamer (72). Das Komödianten-Ehepaar steht seit über 40 Jahren als Herbert & Schnipsi gemeinsam auf der Bühne. Überreicht bekommen die beiden ihre Auszeichnung von Kultkabarettistin Martina Schwarzmann (45).

Seit 1999 wird der "Bayerische Kabarettpreis" jährlich an Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum verliehen. Die Preisverleihung 2024 findet am 4. November traditionell im Münchner Lustspielhaus statt und wird am 7. November im BR Fernsehen ausgestrahlt.