Aktuell im Italien-Urlaub Bayern-Star Konrad Laimer wird Papa

Konrad Laimer und seine Ines-Sarah werden Eltern. (dr/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 12:20 Uhr

Der österreichische Fußball-Star Konrad Laimer und seine Ehefrau Ines-Sarah erwarten ein Baby. Das gaben sie in einem Instagram-Video aus dem Italien-Urlaub bekannt.

Tolle Nachrichten vom österreichischen Fußball-Star Konrad Laimer (27). Der Profi vom FC Bayern München wird zum ersten Mal Vater. Das gab seine Ehefrau Ines-Sarah (27) via Instagram bekannt. Dort postete sie ein Urlaubsvideo von sich und ihrem Mann, auf dem auch ihr Babybauch nicht zu übersehen ist.

Konrad Laimer kniet auf einem Boot zunächst vor seiner Liebsten, streichelt und küsst dabei ihren Bauch. Später umarmen sich die beiden. Dazu schrieb Ines-Sarah Laimer: "Eine Hälfte ich – eine Hälfte du" und garnierte ihren Post mit dem Hashtag #Wunder. Erst vor einem Jahr gaben sich die beiden in Italien das Jawort.

Konrad Laimer spielt seit 2017 in Deutschland

Die beiden befinden sich gerade einmal mehr im Italien-Urlaub, nachdem Konrad Laimer aufgrund seiner Teilnahme bei der Europameisterschaft in Deutschland mit der österreichischen Nationalmannschaft noch nicht wieder ins Training bei seinem Verein in München eingestiegen ist. In den nächsten Tagen wird seine Rückkehr in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings erwartet.

Laimer kam in Salzburg zur Welt und erlernte dort das Fußballspielen. Seit seinem Wechsel zu RB Leipzig im Jahr 2017 spielt der Mittelfeldabräumer in der Bundesliga. 2023 wechselte er zum Rekordmeister FC Bayern München.