Bayern-Star Serge Gnabry positiv auf Coronavirus getestet

Serge Gnabry wird gegen Paris ausfallen (wue/spot)

06.04.2021 19:32 Uhr

Fußballprofi Serge Gnabry wird nicht gegen Paris auflaufen können. Der 25-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der FC Bayern München bekanntgegeben hat.

Bayern Münchens Serge Gnabry (25) ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Klub am 06. April erklärt. Dem Fußballprofi „geht es gut“, heißt es in einer kurzen Mitteilung. Der 25-Jährige befinde sich in häuslicher Isolation.

Der Stürmer war bereits im Oktober des vergangenen Jahres positiv getestet worden. Daraufhin wurde jedoch festgestellt, dass es sich um ein falsches Ergebnis gehandelt hatte. Gnabry wurde dann mehrfach negativ getestet und kehrte ins Training zurück. Wegen des aktuellen Ergebnisses wird Gnabry nicht am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auflaufen können.

Wie lange der FC Bayern München auf den Stürmer verzichten muss, ist derzeit unklar. Zuvor war unter anderem im Februar auch schon Gnabrys Kollege Thomas Müller (31) positiv auf das Virus getestet worden.