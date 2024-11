Kampf gegen Brustkrebs „Baywatch“-Star Nicole Eggert gibt unter Tränen ein Gesundheitsupdate

Nicole Eggert - hier im August bei einem Auftritt in der Sendung "Good Morning America" - erhielt im Dezember 2023 die Diagnose Brustkrebs. (ae/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 13:22 Uhr

Tapfer kämpft Nicole Eggert gegen ihre Brustkrebs-Erkrankung. Doch der jüngste Krankenhausbesuch hat die "Baywatch"-Ikone so sehr geschockt, dass ihr in einem Instagram-Video die Tränen kamen. Denn ihr wurden für die Behandlung drei Punkte gestochen, die sie für immer an den Krebs erinnern werden.

Die krebskranke Nicole Eggert (52) hat sich bei ihren Fans unter Tränen mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. Der einstige "Baywatch"-Star kämpft seit rund einem Jahr gegen Brustkrebs.

Geschockt von echten Tattoos im Krankenhaus

In einem emotionalen Video, das sie auf Instagram teilte, begann die 52-Jährige zu weinen, als sie erklärte, was bei ihrem jüngsten Krankenhaustermin passiert war. "Okay, ich komme gerade aus meinem CT-Scan – Mapping, wie sie es nennen – für meine Strahlenbehandlung und als sie sagten, sie würden mich tätowieren… war mir nicht klar, dass es tatsächliche, echte Tattoos waren, also wurde ich tätowiert", erklärte sie in dem Clip, den sie in ihrem Auto aufgenommen hat. Sie habe nun drei Punkte auf ihrem Nacken. "Es sind nur Punkte, aber Junge, jeder Schritt dieses Prozesses wird dich das nie vergessen lassen. Es wird einfach immer eine ständige Erinnerung geben."

Nicole Eggert versucht, trotz dieses im wahrsten Sinne unter die Haut gehenden Erlebnisses, positiv zu bleiben. Ihre Videobotschaft beendete sie mit einer hoffnungsvollen Note. "Der Rest besteht darin, dass ich an mir selbst arbeite und darüber nachdenke, wie ich das durchstehe und diese neuen Tattoos ignoriere, die ich habe." Sie wolle versuchen, die drei Punkte in einem Dreieck positiv zu deuten: "Ich nenne sie: Kein Krebs mehr."

In einem früheren Instagram-Video hatte sie betont, dass sie sich keine Sorgen wegen der Schmerzen mache, sondern wegen etwaiger Schäden, die die Strahlung im Körper anrichten könne. "Mein Vater hatte es im Gehirn, er hatte Tumore im Gehirn und nach der ersten Behandlung war er nicht mehr derselbe Mensch."

Im Dezember 2023 erhielt sie die Krebsdiagnose

Im Januar 2024 machte die Schauspielerin öffentlich, dass bei ihr einen Monat zuvor Brustkrebs diagnostiziert wurde. Danach machte sie ihre Brustimplantate, die sie sich für ihre "Baywatch"-Rolle einsetzen ließ, für die Erkrankung verantwortlich. Nicole Eggert spielte von 1992 bis 1994 die Rettungsschwimmerin Summer Quinn in der erfolgreichen Fernsehserie. 2003 war sie auch im Fernsehfilm "Baywatch – Hochzeit auf Hawaii" zu sehen.

Ende August 2024 erschien die Dokuserie "After Baywatch", in der die ehemaligen Stars der Kultserie zu Wort kommen. Eggert ist darin zu sehen und sie produzierte die Doku mit. Neben ihren beiden Töchtern sei dies eine "großartige Ablenkung" gewesen. "Das war eine große Motivation für mich, nicht nur zu sitzen und über meine Gesundheit nachzudenken. Es hat mir einen Sinn gegeben", verriet sie dem "People"-Magazin.