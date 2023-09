Starfriseur Cristoph Gambeck verrät Beachwaves und frisches Make-up: Fünf Styling-Tipps zum Nachmachen

Leichte Wellen und ein dezentes Make-up reichen für ein frisches und strahlendes Aussehen. (eee/spot)

SpotOn News | 04.09.2023, 20:31 Uhr

Leichte Wellen und ein frisches Make-up im Handumdrehen? Kein Problem! Experte Cristoph Gambeck hat die wichtigsten Tipps parat.

Stress im Alltag muss nicht bedeuten, auf ein schönes Styling zu verzichten. Denn mit wenigen und einfachen Handgriffen gelingen sowohl stylische Beachwaves als auch ein strahlend frisches Make-up. Praktische und einfache Tipps hat der Münchner Star-Friseur Cristoph Gambeck im Interview mit spot on news parat, der aktuell in der zweiten Staffel von "Cut it – die VorHAIR NachHAIR Show" auf sixx (immer freitags 20:15 Uhr) zu sehen ist.

Beachwellen im Handumdrehen

Für ein wenig Schwung im Haar sorgen etwa die sogenannten Beachwaves, leichte Locken, die bei vielen auch nach einem Badetag am Strand entstehen. Wie man diese schnell selbst stylen kann? "Einfach das gesamte, trockene Haar in vier dicke Zöpfe flechten. Anschließend mit dem Glätteisen von unten nach oben gleiten. Diesen Schritt zwei bis drei Mal wiederholen. Normalerweise gleitet man ja von oben nach unten mit dem Eisen, in dem Fall erzeugt man mit der Reverse-Bewegung eine lockere Beachwelle", erklärt Cristoph Gambeck.

Lockenstab oder Glätteisen?

Je nachdem wie groß oder klein die Locken sein sollen, sollte man entweder zum Glätteisen oder zum Lockenstab greifen. "Für große Locken sollte auf jeden Fall ein großer Lockenstab zu Hilfe genommen werden. Glätteisen sind perfekt für lockerere Looks wie moderne Beachwellen, bei denen ein welliger, nicht zu lockiger Look erzielt werden soll", so Gambeck. Sein Experten-Tipp: "Gern mit etwas gerader Spitze, ist die Spitze zu lockig, sieht das Ergebnis oft zu altbacken aus."

Hingucker im Haar

Was Accessoires im Haar anbelangt, so empfiehlt der Stylist: "Weniger ist mehr! Diesen Sommer sind aber Haarbänder und Kopftücher voll im Trend."

Frische ins Gesicht in nur drei Minuten

In Sachen Make-up rät Gambeck zu Blush in pinken Tönen, diese würden für einen frischen Look sorgen, "dazu etwas Highlighter für die Wangen". Von diesem könne man zudem ein wenig auf das bewegliche Lid tupfen.

Den Mund in Szene setzen

Apropos Lippenpflege: "Die perfekte Lippenstiftfarbe ist immer passend zur Lippenfarbe gewählt. Bei eher dunklen Lippen darf der Lippenstift nicht zu blaustichig sein. Bei eher hellen Lippen passt fast jede Farbe und jeder Effekt – egal ob matt oder shiny", sagt Gambeck und ergänzt: "Wichtig: Warme Farben lassen oft die Zähne gelber erscheinen. Tipp: Lippenstift Smashing – hierbei werden zwei bis drei unterschiedliche Lippenstiftfarben aufgetragen und direkt auf den Lippen zusammengemischt."