Volleyball-Profi Tobias Krick klärt auf „Beansprucht alle Muskelgruppen“: Warum Beachvolleyball so gesund ist

SpotOn News | 18.07.2024, 20:15 Uhr

Beachvolleyball erfreut sich im Sommer großer Beliebtheit. Warum der Sport so fit hält und was die häufigsten Anfängerfehler sind, verrät Volleyballprofi Tobias Krick im Interview.

Ein Sommersport, den jeder ausüben kann und gleichzeitig Spaß und Fitness vereint? Beachvolleyball erfreut sich nicht grundlos großer Beliebtheit. Aber warum ist der Ballsport so gut für die Fitness und was sind die häufigsten Anfängerfehler? Volleyballprofi und Olympiaspieler Tobias Krick (25) hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news die wichtigsten Tipps parat. Außerdem klärt er über die Unterschiede zwischen Hallen- und Outdoor-Volleyball auf.

Wie sind Sie zum Volleyball gekommen und was hat Sie an diesem Sport so fasziniert?

Tobias Krick: Mein Nachbar hat mich damals zum Volleyball-Training eingeladen, und es hat mich sofort gepackt – diese Dynamik und der Teamgeist. Ich spiele seit meinem achten Lebensjahr und startete mit 13 in Richtung Profi-Karriere. In diesem Jahr geht mit Olympia mein Kindheitstraum in Erfüllung.

Was sind die wichtigsten Grundtechniken im Volleyball, die ein Anfänger beherrschen sollte?

Krick: Die wichtigsten Grundtechniken, die ein Anfänger im Volleyball beherrschen sollte, sind das Zuspiel, das Baggern und der Angriff. Diese drei Techniken bilden die wesentlichen Bausteine jedes Spiels.

Im Sommer ist Volleyball vor allem draußen, im Park oder am Strand, beliebt. Gelten die Grundtechniken auch für Beachvolleyball?

Krick: Ja, im Beachvolleyball gelten fast dieselben Grundtechniken wie im Hallenvolleyball, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Techniken wie das Zuspiel, Baggern und der Angriff sind auch im Beachvolleyball essentiell, jedoch erfordert das Spiel auf Sand eine angepasste Spielweise und mehr Beinarbeit.

Was gilt es beim Outdoor-Volleyball zu beachten – auch, um sich nicht zu verletzen?

Krick: Beim Outdoor-Volleyball ist es wichtig, darauf zu achten, dass man nicht auf andere Leute fällt oder auf Hindernisse springt.

Was sind die größten Unterschiede zwischen Hallen- und Beachvolleyball?

Krick: Der größte Unterschied zwischen Hallen- und Beachvolleyball liegt in der Teamgröße: In der Halle spielt man in Sechser-Teams, beim Beachvolleyball zu zweit. Außerdem unterscheiden sich Untergrund und Spielfeldgröße und es gibt keine Mittellinie im Sand. Beim Beachvolleyball gibt es zudem keine festen Positionen wie Zuspieler oder Mittelblocker.

Was sind die häufigsten Anfängerfehler beim Beachvolleyball?

Krick: Die häufigsten Fehler von Anfängern im Beachvolleyball betreffen oft die richtige Positionierung zum Ball. Das umfasst z.B. die Einschätzung der Flugbahn des Balls und die Anpassung der eigenen Position, um optimal darauf reagieren zu können.

Inwiefern hält Volleyball uns fit und gesund und welche Körperregionen werden besonders trainiert?

Krick: Beim Volleyball werden nahezu alle Muskelgruppen des Körpers beansprucht. Aufgrund der vielen Bewegungen wie Springen, Laufen und Schnellstarten werden besonders die Beinmuskulatur, die Ausdauer und die Schnelligkeit trainiert. Auch die Koordination und Reaktionsfähigkeit werden verbessert.

Was ist für Sie das Besondere an Volleyball und was sind Ihre liebsten Tipps?

Krick: Für mich ist das Besondere am Volleyball vor allem der Angriff und der Block. Meine liebsten Tipps sind, das Spiel zu lesen, um die Bewegungen des Balls vorauszusehen und einfach Spaß am Spiel zu haben.