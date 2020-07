Beatles-Legende Ringo Starr feiert seinen 80. mit Paul McCartney

Sir Ringo Starr wird 80 und feiert diesen Anlass nicht nur mit Kaffe und Kuchen, sondern auch mit einem exklusiven Benefizkonzert - in bester Beatles-Gesellschaft.

Die Beatles-Legende wird sich mit Stars wie Sheryl Crow und seinem ehemaligen Bandkollegen Sir Paul McCartney zusammentun, um einen Gig mit Echtzeitübertragung zum Besten zu geben.

„Ringo’s Big Birthday Show“

Das Event, das am 7. Juli auf dem YouTube-Kanal des Musikers stattfindet, trägt den Namen „Ringo’s Big Birthday Show“ und wird Spenden für die Organisationen Black Lives Matter Global Network, MusiCares, The David Lynch Foundation und WaterAid sammeln.

Auftreten werden unter anderen Künstler wie Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clark Jr. und noch viele mehr. Ringo erklärte, dass die Musiker das Konzert von zu Hause aus geben werden, da ihnen der Ausbruch des Coronavirus einen Strich durch die Rechnung machte.

Der prominente Brite kündigte über YouTube an: „‚Friede und Liebe‘. Das ist alles, was ich mir wünsche. Wo auch immer ihr seid – in einem Bus, in einer Mine, in einem Raumschiff, in einer Rakete.“

Bereits im letzten Jahr feierte der ikonische Schlagzuger seinen 79. Geburtstag mit bekannten Persönlichkeiten wie David Lynch, Peter Jackson, Nils Lofgren, Sheila E., Benmont Tench und Ed Begley Jr.. (Bang/KUT)