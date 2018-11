Beatrice Egli: Das hat sie alles in ihrer Handtasche

Dienstag, 6. November 2018 14:01 Uhr

Dass sich Schlagersternchen Beatrice Egli (30) beim Tragen ihrer Handtasche noch keinen Bruch gehoben hat, ist ein echtes Wunder. Sie schleppt nämlich ordentlich was mit sich herum.

Für alle, die sich jemals gefragt haben, was die blonde Frohnatur so alles in ihrer Handtasche, die sie selbst liebevoll ihren „Überlebenskoffer“ nennt, hat – gibt es jetzt die Antwort darauf: Im Gespräch mit der „Neuen Post“ gab sie intime Einblicke und öffnete ihr Heiligstes.

Quelle: instagram.com

Ein paar Nüsse und was zum Lutschen

Neben diverser Kosmetika schleppt sie auch noch „Geldbörse, Bonbons für den frischen Atmen, Sonnenbrille, Kopfhörer, ein Notizbuch, falls mir unterwegs Lied-Ideen einfallen …“ Für alle, die es noch ein Quäntchen genauer wissen wollen: „Weil ich gerade auf Tournee bin und auch mal fliege, habe ich alles gleich in einem Plastikbeutel – Das ist praktisch!“ Wie aufregend!

Quelle: instagram.com

So ein Riesending hat aber auch seine Nachteile. Sie verliert schnell die Übersicht: „Ständig suche ich Sachen in der Tasche. Das Handy, den Schlüssel inmitten von vielen kleinen Dingen wie Handcreme, Feuchttücher, Nüssen, Schokolade… Aber bisher habe ich alles gefunden!“