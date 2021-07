Beatrice Egli: „Letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen“

Beatrice Egli: "Letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen"

15.07.2021 11:40 Uhr

Schlagersängerin Beatrice Egli äußert sich zu den anhaltenden Spekulationen, ob sie in einer Beziehung ist.

Das Liebesleben der beliebten Schlagersängerin sorgt immer wieder für wilde Beziehungs-Gerüchte. Die schöne Schweizerin selbst hält sich allerdings meist bedeckt zu ihrem Privatleben.

Beatrice Egli ist selten alleine

Im Interview mit dem Podcast „Aber bitte mit Schlager“ wurden Beatrice Egli nun ein paar Aussagen zu dem Thema entlockt. Auf die Frage, ob sich Männer noch Hoffnungen machen können, antwortete Beatrice lachend: „Die Hoffnung stirbt zuletzt sagt man ja so schön.“

In dem Gespräch ging es um ein Lieblings-Hobby der ehemaligen ‚DSDS‘-Siegerin, das Wandern. Dabei sei sie „selten alleine“, verriet Beatrice. „Weil es schöner ist zu zweit, zu dritt, zu viert. Von daher ist es schon so. Ich genieße die Zeit auf den Bergen dann nicht nur alleine. Das kann man schon so rauslesen…“

Frühe Spaziergänge

Am liebsten schnüre sie ihren Rucksack bereits früh morgens, weil zu dieser Zeit eine besondere Ruhe herrsche. „Ich finde das ist das Schönste, wenn du ganz früh morgens auf den Berg gehst. Dann kannst du ab mittags nur noch faul rumliegen. Deswegen mache ich das“, so die 33-Jährige.

Über die wirren Spekulationen zu ihrem Liebesleben kann sie nur lachen: „Letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen.“ (Bang)