Neue Ausgabe am 31. Oktober Peter Maffay und mehr: Staraufgebot bei der „Beatrice Egli Show“ Beatrice Egli wird zum sechsten Mal namhafte Musikerinnen und Musiker in ihrer „Beatrice Egli Show“ begrüßen. Zu den Gästen am 31. Oktober gehören unter anderem Peter Maffay und seine Frau, Andreas Gabalier und Alexander Klaws.