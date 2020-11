25.11.2020 18:15 Uhr

Beauty, Fashion & mehr: Das sind die besten Black Friday-Deals!

Du bist auf der Suche nach den besten Black Friday-Schnäppchen? Wir verraten dir, wo du die heftigsten Deals abgreifen kannst!

Sparfüchse aufgepasst – Der Black Friday steht vor der Tür! Bedeutet: Viele Geschäfte bieten in den nächsten Tagen riesen Rabatte. Damit du bei den ganzen Angeboten den Überblick behältst, verraten wir dir, wo du dieses Jahr die besten Schnäppchen von Zuhause aus schießen kannst.

Schminke, Parfüm & Co.

Wer schon auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk ist oder sich selber mal wieder das Lieblingsparfüm oder den neuen Lippenstift gönnen möchte, der sollte jetzt aufpassen!

„Flaconi“, „Douglas“ und „Sephora“ hauen diesen Black Friday die besten Deals raus. Bei „Sephora“ sparst du mit dem Code FRIDAY ab sofort bis zum 30. November, 15 Prozent auf alle Make-up-Marken, 20 Prozent auf Parfüm und Pflege und kannst im Beauty-Outlet sogar ohne Rabattcode bis zu 70 Prozent sparen. „Douglas“ hat eine riesige Auswahl für dich zusammen gestellt, auf die du bis zu 50 Prozent sparen kannst. Bei „Flaconi“ erwarten dich täglich verschiedene Marken-Deals und auf ausgewählte Produkte sparst du mit dem Code CYBER2020 ganze 30 Prozent.

Mode von A(sos) bis Z(alando)

Auch wer sich für den Winter noch mit neuen stylischen Klamotten eindecken will, kann das jetzt machen und dabei noch gaaaanz viel sparen! Ab dem 27. bis zum 30. November solltest du auf jeden Fall bei „ASOS“ vorbeischauen, die reduzieren nämlich fast ihren ganzen Online-Shop für dich. Bei „Zalando“ erwarten dich bis Anfang nächster Woche wechselnde Rabatte auf unterschiedliche Produkte. „H&M“ haut direkt zum Black Friday am 27. November selten hohe Rabatte raus. Ganze 20 Prozent kannst du auf ALLES sparen! Als Member bekommst du diesen Rabatt sogar bereits einen Tag davor am 26. November.

Dort findest du (fast) alles zu Schnäppchenpreisen!

Du weißt noch nicht genau nach was du suchst und möchtest einfach ein bisschen stöbern? Dann schau doch bei „Amazon“ vorbei – Dort gibt es wirklich (fast) alles! Auch beim Versandhändler kannst du ab sofort bis zum 30. November richtig viel sparen. „Amazon“ hat täglich wechselnde Angebote, auf die du teilweise bis zu 70 Prozent Rabatt bekommst. Da lohnt es sich doch schon, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen.

Haarstyling-Tools, Handys & mehr

Auch bei technischen Geräten kannst du diese Tage eine Menge Geld sparen! Bei „Media Markt“ und „Saturn“ findest du Küchengeräte, Haarstyling-Tools, Tablets, Kopfhörer und vieles mehr stark reduziert. Manche Handys, Fernseher und andere Geräte sind sogar bis auf die Hälfte reduziert. Wer also schon lange mit dem Gedanken spielt sich eins der teureren Gadgets anzuschaffen, kann dabei jetzt ein richtiges Schnäppchen schießen!

(AK)