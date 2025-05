Stars Carmen Geiss: Diesen Sportler wünscht sie sich als Schwiegersohn Carmen Geiss will nur das Beste für ihre Töchter – das gilt auch für potenzielle Partner. Die zweifache Mutter ist stolz auf ihre beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) und will diese am liebsten mit ganz tollen Schwiegersöhnen verkuppeln. Einen hat sie dafür offenbar schon im Auge – und er ist kein Unbekannter. Maximilian […]