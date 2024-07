Ab August auf ProSieben „Beauty & The Nerd“: Das sind die ersten vier Schönheiten

Babu ist eine der ersten vier Beautys, die auf ihren Nerd wartet. (smi/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 10:00 Uhr

Kandidatinnen mit Erfahrung aus "Are You the One" und "Temptation Island" sowie eine TV-Newcomerin: Die ersten vier Beautys für die fünfte Staffel von "Beauty & The Nerd" stehen fest.

Am 15. August 2024 bildet ProSieben wieder acht Teams aus je einem schlauen, aber wenig sozialkompatiblen Mann und einer hübschen, aber angeblich oberflächlichen Frau. "Beauty & The Nerd" geht in die fünfte Staffel. Der Sender hat nun die ersten vier "Beautys" bekannt gegeben.

Babu ist mit 30 Jahren bisher die Seniorin der Staffel. Als Besitzerin eines Kosmetikstudios ist sie mit Beauty-Themen bestens vertraut. Sie liebt Luxus, für den sie laut Sender hart arbeitet. Babu besitzt laut eigener Aussage ein gutes Gespür für schüchterne Menschen und will zu 100 Prozent hinter ihrem Nerd stehen. Sie nahm 2023 als "Verführerin" bei "Temptation Island VIP" teil.

Erfahrene Reality-Beautys und eine Newcomerin

Als Friseurmeisterin ist Shelly (25) ebenfalls berufliche Beauty-Praktikerin. Wie Babu ist sie Besitzerin eines eigenen Salons. Shelly wünscht sich einen "süßen Nerd". Einen Partner suchte sie 2024 erfolglos bei "Are You the One".

Nelly (22) ist hingegen neu im Reality-Geschäft. Als Beauty-Influencerin reist sie gerne um die Welt, sie hasst Lästereien und Menschen, die sich in den Mittelpunkt stellen. Dann willkommen im TV!

Vanessa ist mit 20 Jahren die Jüngste der ersten vier Beautys. Die Content Creatorin steht für Musikvideos vor der Kamera, zum Beispiel für Erfolgsrapper Apache 207 (26). Die Partyliebhaberin will ihren Nerd mit ihrem Selbstbewusstsein anstecken.

Beautys treffen auf "Achterbahn- und Schifffahrtsnerds"

Die männlichen Konterparts der Beautys stehen namentlich noch nicht fest. ProSieben gibt aber schon einen Vorgeschmack auf deren Hobbys. "Achterbahn-Nerd, Bastel-Nerdin, Film-Nerd, Sammelkarten-Nerd, Informatik-Nerd, Mittelalter-Nerd, Wissenschafts-Nerd und Schifffahrts-Nerd" sind demnach dabei.

Die sechs Folgen der fünften Staffel laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr im linearen Fernsehen. Daneben sind sie auch auf der Streamingplattform Joyn abrufbar.