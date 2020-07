„Beauty & The Nerd“: Umstyling Teil 2 – Was wird aus Jenny?

"Holy Shit! Ich bin ja mega der Business-Man!" Sven (24, Isselburg bei Bocholt) ist überwältigt. Für den PC-Fan heißt es in der fünften Folge von "Beauty & The Nerd": Adieu Pommes-Socken in Sandalen, ciao Schmuddel-Look! Denn am Donnerstag um 20:15 Uhr kümmert sich Designer Thomas Rath erneut um das Style-Upgrade der Nerds.

Und das kann sich wirklich sehen lassen, platzt es aus Sven schon beim ersten Blick in den Spiegel heraus: „Ich bin einfach ultra von den Socken. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll! Was die hier aus mir rausgeholt haben, ist einfach unglaublich!“

Wie sieht der neue Look von Nerdin Jenny aus?

Aber mit welcher krassen Veränderung haut Modeschöpfer Thomas Rath den ehemaligen Socken-Sammler so vom Hocker? Und wie sieht der neue Look von Nerdin Jenny (33) aus? Denn auch für die bulligen Lederboots des Fantasy-Fans aus Bergisch Gladbach schlägt am Donnerstag das letzte Stündlein.

Ihr Spiel-Partner Chris (28, Köln) sieht schon länger großes Beauty-Potential in ihr: „Wenn Jenny gleich hier stehen wird, wird allen der Atem stocken. Ich glaube einfach, bei ihr kann man mega viel rausholen und ich kann es einfach kaum noch abwarten.“

Selbst kann sich Jenny das Ergebnis des Umstylings jedoch noch nicht ausmalen: „Ich werde mich total überraschen lassen. Haut rein Leute, tobt euch aus!“

Bereits in der letzten Folge fanden die ersten beiden großen Umstylings statt: Elfenohr-Elias (24) und Illya (21) waren die ersten Glücklichen, die von Designer Thomas Rath einen neuen Look verpasst bekamen.

Der Comic-Liebhaber aus Freital bei Dresden und der Informatik-Nerd aus Aldenhoven bei Jülich waren genauso erfreut über das modische Makeover – wie ihre Partnerinnen Annabel und Kim.

Ob Jenny und Sven genau so erfreut über die Typveränderung sein werden? Und welchen Nerds geht es noch an die Klamotten? „Beauty & The Nerd“ – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn