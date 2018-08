Beauty-Trends: Pony – die Frisur des Jahres

Sonntag, 26. August 2018 16:13 Uhr

Bereits Modeikone Brigitte Bardot hat ihn geliebt; den Pony. Dieses Jahr ist die angesagte Frisur zum Trend geworden und gilt als stilbewusstes Sommer-Styling. Auch Stars und Sternchen wie Bella Hadid oder Dakota Johnson zeigen sich mit der schicken Frisur und sorgen für Inspiration. Wir stellen heute unsere Top 3 vor.

Bella Hadid

Topmodel Bella Hadid steht einfach alles. Von langer Mähne bis hin zum Bob. Auch einen geraden Pony hat die 21-Jährige bereits ausprobiert und konnte damit als Hingucker begeistern. Der schulterlange, nach innen geföhnte Bob komplettiert den Look. Bellas Frisur wirkt besonders elegant und ladylike. Kombiniert mit ihrem edlen Outfit zog sie alle Blicke auf sich. Diese Variante des Ponys ist sehr klassisch liegt aber immer wieder im Trend. Frau kann hier garantiert geschmackvoll punkten.

Dakota Johnson

Auch Schauspielerin Dakota Johnson trägt Pony und konnte damit bereits ihre Fans in „Fifty Shades of Grey“ begeistern. Sie trägt ihr braunes Haar dazu lang und natürlich gewellt. Der Schnitt ihres Ponys ist auch gerade aber etwas fransig und aufgelockert. In diesem Stil wirkt die Frisur mädchenhafter und macht auch häufig jünger. Der Schnitt bietet viele Styling-Möglichkeiten von der Hochsteckfrisur bis zur glatten, offenen Mähne.

Taylor Swift

Sängerin Taylor Swift setzt auf einen schrägen Pony. Auch hier sind der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt. Taylor hat sich in unserem Beispiel für einen romantischen Look mit kleinen Locken und einer hübschen Hochsteckfrisur entschieden. Der schräge Pony wird häufig gewählt, um eine Langhaarfrisur etwas interessanter wirken zu lassen. Der natürliche Look ist besonders im Sommer gefragt.

Der Pony bietet viele unterschiedliche Möglichkeiten seinen Typ zu verändern. Doch kommt es auch immer auf die eigene Gesichtsform an, die mit dem Schnitt harmonieren muss und unterstrichen werden sollte. (HA)