Bebe Rexha in Panik: Bekannte mit 45 gestorben

Während das Coronavirus den Großteil der Weltbevölkerung in Panik versetzt, gibt es immer noch Leute, die den Infekt als harmlose Grippe abtun.

Doch da sich immer mehr mit dem Covid-19-Erreger infizieren, steigt auch die Zahl derer, die daran sterben. Eines der Todesopfer ist eine Bekannte von Bebe Rexha.

Quelle: instagram.com

Am 16. März informierte die Sängerin ihre Fans in den Sozialen Netzwerken über den tragischen Verlust. „Das ist kein Witz. Ein gute Bekannte ist gerade im Alter von 45 Jahren an Corona gestorben“, so der Popstar. Um wen es sich dabei konkret handelt und ob die Frau an Vorerkrankungen litt, wollte sie allerdings nicht verraten. „Bleibt zuhause und tut damit eure bürgerliche Pflicht“, appellierte die 30-Jährige weiter an ihre Follower.

This is NOT A JOKE. A friend of a friend just died of corona at the age of 45. STAY INSIDE YOUR FUCKIN HOUSE AND DO YOUR CIVIC DUTY. PLEASE.

— Bebe Rexha (@BebeRexha) March 16, 2020