Bebe Rexha über ihre Dates mit berühmten Ex-Freundinnen

07.05.2021 21:15 Uhr

Bebe Rexha liebt Männer und Frauen - und vielleicht war unter ihren Dates auch die ein oder andere Promi-Dame mit dabei.

Die Sängerin spricht seit jeher offen über ihre sexuelle Anziehung zu Männern und Frauen. Wie sie nun im Interview mit dem Magazin „Gay Times“ verriet, gehören zu ihren Verflossenen offensichtlich auch Promi-Dame.

Welches Model, welche Sängerin oder Schauspielerin hat der Superstar wohl gedatet?

Mehr als nur Bi

Im Gespräch mit der „Gay Times“ für deren neueste digitale Titelgeschichte erklärte Bebe Rexha, dass sie ihre Sexualität selbst als „fluid“ also fließend beschreiben würde.

Während Rexha sagte, dass sie versteht, warum andere Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft Etiketten wie „schwul“, „hetero“ oder „bi“ verwenden, will sie für sich keines dieser Labels nutzen. Denn, wie sie sagte: „Es ist einfach so schwer, weil alle jeder jeden in Schubladen stecken will und ich mag keine Schubladen, wie man an meiner Musik sehen kann. Ich mag überhaupt keine Schubladen.“

Berühmte Ex-Freundinnen

Auf die Frage hin, ob unter ihren Verflossenen auch Promi-Damen waren, antwortete sie: „Hatte ich schon Dates mit Frauen? Ja. Ich bin mit Frauen ausgegangen. Es waren berühmte Frauen dabei, aber ich werde ihre Namen nicht nennen, auch wenn viele Leute nur zur gerne hören würden, wer es war.“

Erwischt – wir wüssten wirklich sehr gerne, mit welcher Celebrity-Frau die Sängerin anbändelte.

Gemischte Erfahrungen mit Frauen

Namen wollte der Superstar also nicht nennen. Sie verriet jedoch, dass ihre zurückliegenden Liaisons mit Frauen eher kompliziert waren. Sie sagte: „Das Einzige, was ich sagen werde, ist dass, wenn ich in einer Beziehung mit einer Frau bin, mir die Sache einfach zu emotional wurde.“

Aktuell mit einem Mann zusammen

Zurzeit ist Bebe Rexha wieder in einem Mann verliebt. Die Musikerin datet den attraktiven, amerikanischen Filmemacher Keyan Safyari (37). Er wirkte bisher vor allem an TV-Produktionen wie „The Bachelorette“, „Master Chef“ und der „Victoria´s Secret Fashion Show“ (2017) mit.

Die beiden Promis turtelten sich nun seit über einem Jahr glücklich durch die Weltgeschichte. Noch viel wichtiger aber: Heute erschien Bebe Rexhas neues Album „Better Mistakes“!