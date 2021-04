Beef war gestern: Shirin David und Shindy haben Song released

12.04.2021 13:01 Uhr

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet: Nach fast zwei Jahren haben sich Shirin David und Rapper Shindy wieder vertragen. Für die Fans gibt es doppelt Grund zur Freude: Die beiden haben endlich auch einen Song veröffentlicht!

Gestern feiert Sängerin Shirin David ihren 26. Geburtstag und an ihrem besonderen Tag gibt es nicht nur zahlreiche Überraschungen für sie selbst, sondern auch für die Fans.

Shirin David feiert Geburtstag mit Geschenken der Superlative

Für Shirin ist es bereits der zweite Geburtstag, den sie aufgrund der Corona-Pandemie ohne große Party feiern muss. Weniger Geschenke gibt es deshalb trotzdem nicht. Auf Shirins Geburtstagstisch stapeln sich Geschenke, von dessen Wert so manch einer seine Monatsmiete bezahlen könnte. Eine Handtasche der Luxusmarke Bottega Veneta, teure Designer High Heels, ein Fallschirmsprung, zahlreiche Torten und Blumensträuße und sogar Shirins Berliner Lieblingsrestaurant kommt vorbei und tischt der Sängerin ein exklusives Frühstück in den eigenen vier Wänden auf.

Shindy David und Shindy haben sich vertragen

Unter den etlichen Geschenken, sticht eines jedoch ganz besonders hervor: Ein kleiner Koffer, der Luxusmarke Louis Vuitton. Erstmal nix ungewöhnliches, schließlich landen in Shirins Geschenkekorb so einige Designerartikel. Überraschend ist jedoch der Absender, denn hinter dem extravaganten Präsent steckt Rapper Shindy, der in dem Koffer eine Musikbox versteckt hat.

Shirin David und Shindy veröffentlichen „Affalterbach Original“

Das bleibt jedoch nicht die einzige Überraschung. Aus der Luxusbox tönt ein Song, der den Fans der beiden Musiker definitiv bekannt vorkommen dürfte: „Affalterbach“! Der Track, der einst einen Keil zwischen Shirin und Shindy trieb. Doch das scheint Vergangenheit zu sein, denn zu der Story schreibt die 26-Jährige: „Shindy feat. Shirin David – Affalterbach out now (Original Version)“.

Darum gab es Streit zwischen Shirin David und Shindy

Vor knapp zwei Jahren kam es zu Streitigkeiten zwischen Shirin David und Rapper Shindy. Der Grund? Shirin hat ihren Part für den Song „Affalterbach“ damals nicht freigegeben. Es gab Unstimmigkeiten über die Veröffentlichung und bezüglich des Videokonzeptes. Shindy dropt den Song trotzdem, muss ihn allerdings nach wenigen Tagen wieder offline nehmen. Zum Bedauern der Fans, denn die haben den Track seit Minute eins gefeiert. Umso schöner, dass die beiden Musiker ihren Streit beigelegt haben und der Original-Song mit Shirin nun wieder auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. (AB)