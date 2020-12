28.12.2020 12:29 Uhr

Behati Prinsloo heiratete Adam Levine in freizügigem Hochzeitskleid

Ein tiefer Ausschnitt und seitliche Schlitze: Rund sechs Jahre nach der Hochzeit mit Musiker Adam Levine gewährt Model Behati Prinsloo einen Blick auf ihr extravagantes Hochzeitskleid.

Model Behati Prinsloo (32) und Sänger Adam Levine (41, „Girls Like You“) sind seit 2014 verheiratet. Prinsloo trug an ihrem großen Tag eine aufregende Robe des US-Modeschöpfers Alexander Wang (37), wie sie jetzt in einer Instagram Story verraten hat.

„Es passt immer noch“, schrieb Prinsloo zu dem Spiegelselfie, auf dem sie das enganliegende Kleid in Weiß in einem Ankleidezimmer trägt. Die bodenlange, ärmellose Robe ist insbesondere durch tiefe seitliche Schlitze und einem Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reicht, ein Hingucker. Der körperbetonte Schnitt lässt die schlanke Figur des Models perfekt zur Geltung kommen. Prinsloo verrät zudem, warum das Kleid nachträglich mit einem kurzen Beinschlitz versehen wurde: „Adam hat es aufgerissen, sodass ich besser tanzen konnte“, schrieb Prinsloo mit einem lächelnden Smiley zu dem Foto.

Adam Levine und Behati Prinsloo sind seit Juli 2014 verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, die Töchter Dusty Rose (geb. 2016) und Gio Grace (geb. 2018).

(jom/spot)