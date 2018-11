Behati Prinsloo: „Ich bin so stolz auf meinen Körper“

Donnerstag, 8. November 2018 07:14 Uhr

Behati Prinsloo (30) schwärmt, dass ihre Rückkehr zur Victoria’s Secret-Show einem „Traum“ gleicht.

Die namibische Schönheit freut sich riesig auf ihr Runway-Comeback, nachdem sie sich zuletzt eine dreijährige Auszeit genommen hatte, um sich voll und ganz auf ihr Familienleben mit ihrem Mann Adam Levine und den gemeinsamen Kindern Gio Grace (7 Monate) und Dusty Rose (2) zu konzentrieren.

Quelle: instagram.com



„Nach zwei Babys bin ich zurück“

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige nun ein Selfie, auf dem sie vor dem Spiegel steht und ihre definierten Bauchmuskeln präsentiert. Daneben schrieb sie: „Nach zwei Babys bin ich zurück. Es hat sich wie ein ferner Traum angefühlt, die Victorias Secret Show zu machen haha. Ich bin so stolz, zurück zu sein und ich bin so stolz auf meinen Körper und darauf, was er tun kann.“

Gleichzeitig zollt Behati ihrer Familie Tribut und erklärt, dass sie ihre Mamapflichten nicht missen wollen würde. „Ich fühle mich mit zwei wunderschönen kleinen Mädchen stärker und gesünder als je zuvor“, stellte sie klar und fügte den Hashtag „#girlpower“ hinzu.