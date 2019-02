Behati Prinsloo neues Gesicht für schweineteure Jeansmarke

Dienstag, 12. Februar 2019 15:12 Uhr

Behati Prinsloo ist das neue Gesicht der Frühjahr-/Sommerkollektion von „7 For All Mankind“. Das 30-jährige Model und Ehefrau von Maroon 5-Frontmann Adam Levine verkündete die aufregende Neuigkeit auf ihrem Instagram-Account.

Unter ein Kampagnen-Bild schrieb sie: „Mutter, Philanthropin, Naturliebhaberin und selbsternanntes ‚Jeans-Mädchen‘. Ich bin Behati Prinsloo. Ich bin mehr als das, was man sieht. Ich bin die Menschheit. #wearemankind @7forallmankind.“ 7 For All Mankind ist eine Jeans-Marke, die sowohl von Frauen, als auch von Männern getragen werden kann. Das Unternehmen lobte Prinsloo für ihren Einsatz für die Marke und schwärmte, dass die Kampagne mit dem ehemaligen Victoria’s Secret-Engel ein Kinderspiel gewesen sei.

Schwangerschaft in Yogahosen

In einem offiziellen Statement heißt es: „Was wir am meisten an Behati lieben, ist, dass sie mehr ist, als es den Anschein hat, jenseits dieser jüngeren Welle ikonischer Supermodels. Sie spielt so viele Rollen – eine Mutter, eine Philanthropin, eine Frau und Naturliebhaberin, um nur einige zu nennen.“ Die Mutter zweier Töchter verriet erst kürzlich, dass sie einen Großteil ihrer Schwangerschaft in „Yogahosen“ verbracht habe und es daher genieße, „sich wieder anzuziehen“.