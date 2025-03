Musik Bei den BRIT-Awards wird an Liam Payne erinnert werden

Liam Payne - WE Day UK 2019 - The SSE Arena - London - March 6th 2019 - John Phillips - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2025, 14:28 Uhr

Dem verstorbenen Star soll bei der Preisverleihung Tribut gezollt werden

Die Macher der BRIT-Awards werden Liam Payne bei der Preisverleihung Tribut zollen.

Der 31-jährige Sänger verstarb im Oktober 2024, nachdem er von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt war. Bei den BRITs am heutigen Samstagabend (01. März) werden die Produzenten der prestigeträchtigen Award-Show mit einem Video an den ehemaligen One-Direction-Star erinnern. Eine Einführung zum Clip soll Moderator Jack Whitehall liefern. Ein Insider verriet über die geplante Hommage im Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Die BRITs haben ein Videopaket kreiert, mit dem zelebriert werden soll, wie unglaublich Liam war. Jack war ein Freund von Liam und sie glauben, dass es passen würde, wenn er die Videomontage ankündigt, in der es um Liams Leben und Karriere geht. Es werden Clips von Performances bei ‚The X Factor‘ und mit One Direction zu sehen sein, ebenso wie einige seiner größten und besten Momente mit der Band und als Solokünstler. Es ist unglaublich emotional, aber die BRITs glauben, dass es Liam wirklich gerecht wird.“

Im Vorhinein der Preisverleihung hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob Liams ehemalige Bandkollegen Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik sich zusammen tun würden, um ihrem verstorbenen Freund zu gedenken. Letztendlich entschied man sich jedoch dagegen, um den Fokus nicht auf andere Künstler zu legen.