Bei Designer Philipp Plein kleben die Waffen an der Decke

Sonntag, 4. August 2019 19:30 Uhr

Voll in den USA angekommen: Ist der deutsche Designer Philipp Plein (41) im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum Waffen-Narr geworden? Seine Inneneinrichtung legt diesen Verdacht nahe …

Gerade erschütterte ein weiterer schrecklicher Amok-Lauf die USA. Mehr als 20 Menschen starben in Texas durch die Kugeln des Schützen und trotzdem hält das Land an seinen lockeren Waffengesetzen fest. Auch der Einwanderer Philipp Plein scheint der Faszination für Waffen erlegen zu sein. So sehr, dass er Maschinengewehre als Deko-Artikel verwendet.

Am Samstag postete der Designer jedenfalls ein Bild von sich beim Interview in einem seiner Shops. Zwischen all den Regalen sticht besonders ein Detail ins Auge: An der Decke sieht man Maschinengewehre!

Quelle: instagram.com

Waffen im Plein-Store?

Bei den MGs handelt es sich natürlich nicht um echte Gewehre. Die Waffen sind an die Decke gedruckt. Nichtsdestotrotz erscheint uns die Ästethik mehr als fragwürdig.

Es ist nicht das erste Mal, dass Philipp Plein mit Waffen als Kunstmittel provoziert. Bei seiner Fashion-Show in Mailand im Jahr 2013 schickte er seine männlichen Models allesamt mit brutal aussehenden Gewehren über den Laufsteg. Die gesamte Show hatte einen paramilitärischen, gang-behafteten Vibe, der bei den Fashion-Kritikern überhaupt nicht gut ankam.

Schädliches Image

Wir fragen uns, ob sich der begnadete und umtriebige Modemacher mit seiner Selbstinszenierung als das „enfant terrible with money“ im Modezirkus wirklich einen Gefallen tut? Denn auch wenn seine Bling-Bling-Mode Geschmackssache bleibt, hat er immer mehr treue Fans unter den Stars. Musikerinnen wie Rihanna (31), Ciara (33) und Nicki Minaj (36) tragen seine Entwürfe. Hat er es also nötig immer weiter zu provozieren und mit seinem Verhalten dafür zu sorgen, dass edle Marken wie Ferrari ganz offiziell nicht mit ihm assoziiert werden wollen.