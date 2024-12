Applaus und Standing Ovations Bei „Ein Herz für Kinder“-Gala: Vicky Leandros beendet Fernsehkarriere

Vicky Leandros verkaufte weltweit über 55 Millionen Tonträger. (dam/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 11:45 Uhr

Mehr als 23,5 Millionen Euro Spenden kamen am Samstag bei der diesjährigen "Ein Herz für Kinder"-Gala zusammen. Neben dem sozialen Engagement stand aber vor allem der Auftritt der Schlagersängerin Vicky Leandros im Vordergrund des Abends.

Am 7. Dezember fand die alljährliche Spendengala "Ein Herz für Kinder" statt, bei der zahlreiche Promis wie Uschi Glas (80) und Anna Ermakova (24) die Hilfsgelder an den Telefonen persönlich entgegennahmen. Mehr als 23,5 Millionen Euro konnten am Ende des Abends gesammelt werden. Für die musikalische Begleitung sorgten unter anderem Andrea Berg (58) und Roland Kaiser (72). Doch vor allem sollte es Vicky Leandros (72) sein, die für jede Menge Emotionen sorgte: Die Schlagersängerin nahm Abschied von der Weltbühne…

Vicky Leandros zieht sich aus dem TV zurück

Mit der diesjährigen Spendengala verabschiedete sich Leandros nach 50 Jahren auf der Bühne von ihrem Publikum. Bei ihrem letzten Auftritt sang sie ihren Hit "Ich liebe das Leben" aus dem Jahr 1975 sowie ABBAs "Thank you for the Music". Das Publikum würdigte ihre Performance mit Applaus und Standing Ovations. "Wow, was für ein unglaublich emotionaler Moment und was für eine besondere Frau. Eine Fernsehkarriere endet bei 'Ein Herz für Kinder' und auf diese besondere Weise", so ZDF-Moderator Johannes B. Kerner (59) nach Leandros Aufritt.

Bevor sie die Bühne ein letztes Mal verließ, überraschte Leandros das Publikum mit einer besonderen Geste. "In diesem Jahr spenden ich, Gut Basthorst, meine Tochter Milana und mein Ex-Mann Enno (70) […]. Wir spenden 100.000 Euro", verkündete die 72-Jährige stolz auf der Bühne. Seit Jahren engagiert sich Leandros für wohltätige Zwecke, in den vergangenen 20 Jahren sammelte sie rund 1,2 Millionen Euro.

Nach ihrem emotionalen Auftritt meldete sich Leandros auf ihrem Instagram-Account zu Wort. "Danke, liebes Publikum, für diese unbeschreiblichen Konzerte", schrieb sie zu einem Bild, das sie bei ihrem letzten TV-Auftritt zeigt. Ihre Fans hätten sie "von Konzert zu Konzert berührt und getragen". "Gemeinsam erlebten wir einmalige Momente, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde."

"Ein großer Fußballer, ein großer Mensch"

Doch nicht nur Leandros sorgte am gestrigen Abend für einen Gänsehautmoment. Seit 2015 setzt sich Toni Kroos (34) mit seiner eigenen Stiftung für Kinder ein. Bei der diesjährigen Gala wurde er für sein soziales Engagement mit dem "Goldenen Herzen" ausgezeichnet. "Ein großer Fußballer, ein großer Mensch", würdigte Kerner den Sportler. "Es ist mir fast unangenehm, hier heute einen Preis zu gewinnen. Es soll ja in erster Linie um die Kinder gehen. Das ist ein ganz besonderer Preis. Nicht nur, weil ich die Sendung seit Jahren verfolge", so Kroos auf der Bühne, der daraufhin 105.000 Euro spendete.

Video News

Während Kroos mit tosendem Applaus und Standing Ovations vom Publikum gefeiert wurde, blieb eine Person unbeeindruckt sitzen: sein Sohn Leon (11). "Bis auf meinen Sohn sind alle aufgestanden. Fantastisch, alles richtig gemacht", reagierte daraufhin Kroos humorvoll.

Politiker beweist Humor

Vor Beginn der Gala liefen zahlreiche Politiker über den roten Teppich, darunter Friedrich Merz (69) und seine Frau Charlotte (63), sowie der Ex-Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (45) mit seiner Gattin Franca Lehfeldt (35). Dieser zeigte sich während der Veranstaltung äußerst humorvoll, als Komikerin Hazel Brugger (30) mehrere prominente Gäste spontan um großzügige Spendenzusagen bat."Sie kennen ja meine berufliche Situation", konterte Lindner daraufhin. Rund einen Monat zuvor war der Politiker vom Bundeskanzler Olaf Scholz (66) im Zuge des Bruchs der Ampel-Koalition als Minister entlassen worden. Schließlich erklärte er sich zu einer Spende von 2.000 Euro bereit.