Bei „Let’s Dance“-Kandidat Jan Hofer purzeln die Kilos

Jan Hofer und Christina Luft zeigten am vergangenen Freitagabend einen Slowfox. (jom/spot)

10.04.2021 15:48 Uhr

Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer hat in einem Interview verraten, dass seine Waage seit dem "Let's Dance"-Startschuss bereits ein paar Kilos weniger anzeigt.

Ex-„Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer (69) trainiert derzeit wöchentlich für seine Auftritte bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ (auch via TVNow). Mit Tanzpartnerin Christina Luft (31) gibt er im Training sein Bestes – und hat sogar schon an Gewicht verloren. Sechs Kilo habe er abgenommen, verriet der beliebte TV-Star jetzt im Interview mit RTL.

Neben dem Training habe er auch seine Ernährung umgestellt, sagt Hofer. „Ich stelle fest, dass ich mich sehr wohl in meiner Haut fühle. Sport tut mir einfach gut.“ Er habe bereits eine andere Körperhaltung und -spannung durch das Tanzen bekommen. „Das kann gerne noch so weitergehen“, freut sich Hofer auf hoffentlich noch viele weitere Performances in der Show.

Am vergangenen Freitagabend zeigte Hofer mit seiner Tanzpartnerin einen Slowfox und bekam dafür von der Jury zwölf Punkte und genügend Zuschauerstimmen. Für den „Mordkommission Istanbul“-Schauspieler Erol Sander (52) ist das Abenteuer „Let’s Dance“ hingegen vorbei.