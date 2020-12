14.12.2020 18:23 Uhr

Bei „Prince Charming“ wird gefummelt und geweint – Wer kommt ins Finale?

Jakob, Vincent, Lauritz und Gino sind die vier "Last Men Standing" bei der schwulen Dating-Show Prince "Charming". Am Tag vor der großen Halbfinal-Entscheidung besucht Alex seine Männer in der Villa und spielt mit ihnen "Liebe macht ja bekanntlich blind".

Der Sieger des Spiels ist Lauritz und er bekommt ein exklusives Einzeldate mit Prinz Alexander. Währenddessen überlegen die anderen Männer in der Villa, wer Chancen auf das „Prince Charming„-Finale hat. Bei der Entscheidung, wer heute gehen muss, fließen jede Menge Tränen.

Liebe macht blind

Jakob, Vincent, Lauritz und Gino sind die vier „Last Men Standing“. Der Druck wird größer und die Stimmung in der Villa ist spürbar verändert. Am Tag vor der großen Halbfinal-Entscheidung besucht Alex seine Männer in der Villa und hat folgendes Spiel im Gepäck: Da Liebe ja bekanntlich blind macht, lässt er sich die Augen verbinden.

In Runde 1 ertastet er die Hände der Kandidaten, in Runde 2 beschnuppert er die Männer, und wer es bis Runde 3 geschafft hat, darf den Prince noch einmal exklusiv von seinen Qualitäten als Küsser überzeugen.

Lauritz sichert sich ein weiteres Einzeldate

Lauritz kann Alex in allen drei Runden überzeugen und verdient sich damit ein Einzeldate mit dem Prince. In atemberaubender Kulisse paddeln die beiden mit einem Schlauchboot zu einer romantischen Bucht inmitten von Palmen und dem Fluss.

Besonders das Thema Fetisch kommt erneut zur Sprache, da Lauritz sicher gehen möchte, dass der Prince mit seinem speziellen Hobby auch wirklich klarkommt. Die erwartete Abkühlung im Meer wird jedoch heißer als gedacht, da die beiden die Hände gar nicht mehr voneinander lassen können und ein Kuss den anderen jagt.

Gefühlschaos in der Villa

Währenddessen überlegen die anderen Männer in der Villa, wer Chancen auf das Finale hat. Alle sind sehr unterschiedlich und besonders Gino leidet darunter, nicht zu wissen, woran er ist. Doch auch Vincent fürchtet, dass die rein körperliche Nähe ihres letzten Dates eventuell nicht ausreicht, um die emotionale Verbindung zu ersetzen, die der Prince durch Gespräche mit den anderen bereits aufbauen konnte.

Die Stimmung in der letzten Happy Hour ist gedrückt. Jeder hat Angst verletzt zu werden und so kurz vor dem Ende die Villa verlassen zu müssen. Alle Männer haben Alex ihr Herz geöffnet und die Angst vor Abweisung ist groß. Alle Männer geben noch einmal alles und entführen ihn unter vier Augen in die Villa, um ihm ihre Gefühle zu offenbaren.

Galerie

Eine tränenreiche Entscheidung

Keiner kämpft mehr mit unfairen Mitteln und alle vier Kandidaten gönnen einander die letzten Minuten Gespräch unter vier Augen mit dem Prince. Die heutige Entscheidung fällt Alex schwer wie nie und es werden jede Menge Tränen vergossen, als er sich von zwei Männern verabschieden muss.

„Prince Charming“, Deutschlands erste schwule Dating-Show, läuft immer Montags ab 22:15 Uhr auf Vox und rund um die Uhr bei TVNOW.