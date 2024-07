Film Sir Lewis Hamilton: Er wirkte am neuen Formel-Eins-Film mit Brad Pitt mit Sir Lewis Hamilton beteiligte sich an der Regie des neuen Formel-Eins-Films mit Brad Pitt und hatte keine Angst davor, der Besetzung zu sagen, wenn etwas, das sie taten, in der echten Welt der Rennfahrer „nicht passieren würde“. Schauspieler Damson Idris musste für das kommende Projekt, in dem er Sonny Hayes‘ (Brad Pitt) Rookie-Teamkollegen Joshua Pearce […]