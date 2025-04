Stars ‚Bekam diese Krankheit‘: Jeff Goldblum verrät einzigen regulären Job, den er je hatte

Jeff Goldblum attends the BAFTA Television Awards 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2025, 16:00 Uhr

Jeff Goldblum hatte bisher nur einen regulären Job – die Arbeit im Telesales in einem ‚Boiler Room Betrieb‘.

Die 72-jährige Hollywood-Legende, die zuletzt als Zauberer von Oz in ‚Wicked‘ zu sehen war, fand sich als arbeitsloser Schauspieler wieder, als er zum ersten Mal nach Los Angeles zog und Geld brauchte, um seine Miete zu bezahlen. Goldblum antwortete auf eine Stellenanzeige, in der gezielt nach arbeitslosen Schauspielern gesucht wurde, und begann, unter dubiosen Vorwänden Büromaterial zu verkaufen.

In der Sendung ‚Smartless‘ – moderiert von Will Arnett, Jason Bateman und Sean Hayes – sagte er: „Als ich nach Kalifornien kam, gab es einen Moment, in dem ich Miete zahlte, mein Geld zur Neige ging und ich dachte: ‚Meine Güte.‘ Ich schaute in die Fachzeitschriften und sie sagten: ‚Sind Sie ein arbeitsloser Schauspieler? Möchten Sie ein wenig Geld verdienen? Komm und mach das Ding.‘ Ich habe mich diesem Heizungskellerbetrieb angeschlossen, der meiner Meinung nach illegal ist.“ Sein Tagesablauf war damals genauso dubios wie das ganze Geschäft erschien: „Um 6:00 Uhr morgens fahren Sie nach Hollywood und rufen Justizvollzugsanstalten an der Ostküste an. Man sagte Dinge wie: ‚Hallo, ein Regierungsprogramm ist gerade pleite gegangen und wir haben einen Überschuss an Markern, Kugelschreibern und Bleistiften. Verwenden Sie Grün, Rot oder Blau? Kann ich Ihnen schicken?‘ Und man brachte sie dazu, sich dazu zu verpflichten. Es hat mir am wenigsten gefallen.“

Goldblum gibt zu, dass der skurrile Telefonjob nach nur einer Woche seine Gesundheit beeinträchtigte und er im Krankenhaus landete. Diese Erfahrung bewies Jeff, dass er nicht für einen „reinen Job“ gemacht war, und nach seinem Filmdebüt im Charles-Bronson-Film ‚Death Wish‘ von 1974 wurde seine Schauspielkarriere immer stärker. Er fügte hinzu: „Es war mein einziger ‚heterosexueller‘ Job überhaupt. Vielleicht ist es kein Zufall, dass ich nach einer Woche diese Krankheit bekam und im Krankenhaus landete. Ich bin einfach zu sensibel für diese Art von regelmäßiger Arbeit. Danach habe ich mich zum Glück und seitdem immer mit der Schauspielerei durchgeschlagen.“