Bekannt aus „Bad Girls Club“: Reality-TV-Star Demitra Roche ist tot

Demitra Roche war in der achten Staffel der Reality-TV-Show "Bad Girls Club" zu sehen. Am Mittwoch (22. Juli) starb sie im Alter von nur 34 Jahren.

US-Reality-TV-Sternchen Demitra „Mimi“ Roche ist tot. Die 34-Jährige wurde 2012 in der achten Staffel von „Bad Girls Club“ unter dem Spitznamen „The Miami Maverick“ bekannt. Ihre Todesursache ist dem US-amerikanischen Magazin „People“ zufolge bislang noch unklar.

Der Tod des TV-Sternchens wurde von Musikproduzent Vince Eyma bekannt gegeben, dem Gründer des Plattenlabels Valholla Entertainment. Auf Twitter postete er mehrere Fotos des Stars und schrieb: „Mir fehlen die Worte. Mimi war gut zu jedem, der ihr über den Weg lief.“ Roche, die 2011 eine führende Rolle in der Redaktion seiner Firma innehatte, sei eine „große Träumerin“ gewesen und ihr Tod breche ihm „das Herz“.

I’m at a loss for words. Don’t know what to say. Mimi was kind to everyone she came across. She was big dreamer & was a part of our Valholla family. I’m heartbroken by the news of her passing. I’m thankful I got to know & work w/ her. My thoughts are with her family & loved ones pic.twitter.com/7AOv3lwYe3

— Vince Valholla (@VinceValholla) July 22, 2020