Er wurde 84 Jahre alt Bekannt aus „The Slumber Party Massacre“: Michael Villella ist tot

Michael Villella bei einer Veranstaltung 2017. (sv/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 08:14 Uhr

Michael Villella ist Horrorfilmfans vor allem als Massenmörder aus "The Slumber Party Massacre" bekannt. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 84 Jahren gestorben.

Michael Villella ist tot. Der Schauspieler, der mit dem Kult-Horrorfilm "The Slumber Party Massacre" bekannt wurde, starb im Alter von 84 Jahren.

Video News

In einem Statement auf seinem offiziellen Facebook-Account hieß es am Samstag (23. November): "Michael Pasquale Villella hat diese Welt verlassen, möge er in Frieden ruhen. Möge Gott Michael mit offenen Armen empfangen und ihn in den Himmel bringen."

Über einen Monat im Krankenhaus

Auch Villellas Tochter Chloe Villella bestätigte die Nachricht vom Tod des Mimen in den sozialen Medien. Auf Facebook schrieb sie: "Mögest du in Frieden ruhen, Daddy." Dem Portal "TMZ" sagte sie, ihr Vater sei am Samstagnachmittag an multiplen Organversagen gestorben. Zuvor habe er bereits über einen Monat im Krankenhaus gelegen.

Villellas bekannteste Rolle war die des Serienmörders Russ Thorn in "The Slumber Party Massacre". Der Film von 1982 war ursprünglich als Parodie auf das Slasher-Genre gedacht. Trotz gemischter Kritiken entwickelte er sich zum Kultfilm. Villella setzte seine Schauspielkarriere in Filmen wie "Love Letters" (1983) mit Jamie Lee Curtis (66), "Wilde Orchidee" (1989) und "Wilde Orchidee II" (1991) fort. Im Fernsehen trat er in Serien wie "Unglaubliche Geschichten" (1987) und "Getting Away with Murder" (2007) auf.