28.09.2020 08:01 Uhr

Bekommen Meghan und Harry eine Reality-Show?

Lassen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan drei Monate lang von Kameras begleiten? Angeblich bekommt das Paar eine Reality-Show.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) sollen angeblich bereit sein, sich für eine Netflix-Reality-Serie filmen zu lassen. Die ehemalige Schauspielerin wolle dies nutzen, um den Menschen ihr „wahres Ich“ zu zeigen, berichtet „The Sun“. Bei dem Millionen-Deal mit dem Streamingdienst sollten die Sussexes eigentlich vor allem hinter der Kamera als Produzenten oder bei Voiceover-Einsätzen arbeiten. Aber ein Insider hat der „Sun“ nun verraten, dass die Reality-Show den Leuten „einen Einblick in ihr Leben“ gewähren soll.

Harry und Meghan hätten all diese großen Ideen, so die Quelle zur „Sun“, für Sendungen über soziale Themen, aber Netflix wolle auch seinen Teil abhaben. Die neue Show soll kein Trash-TV werden, sondern „geschmackvoll“, heißt es weiter. Ob die Sussexes sogar einen Einblick in ihr neues Zuhause in Santa Barbara gewähren werden, ist bislang noch unklar. Wahrscheinlicher sei es, dass nur ihre wohltätige Arbeit im Vordergrund steht. Dennoch sollen die Zuschauer einen Eindruck vom Leben des prominenten Paars bekommen. Drei Monate sind angeblich für die Dreharbeiten vorgesehen.

„Es wirkt scheinheilig“

Neben dieser angeblichen Show produzieren Harry und Meghan unter anderem exklusive Dokumentationen, Spielfilme und Inhalte für das Kinderprogramm von Netflix. Die Formate sollen Hoffnung geben, hieß in einem Statement der beiden kürzlich. Dass Harry und Meghan, die im Frühjahr mit ihrem kleinen Sohn Archie (1) in die USA gezogen sind, sich nun von einem TV-Team begleiten lassen könnten, gefällt in Großbritannien nicht jedem. Ingrid Seward vom „Majesty“-Magazin wird von der „Sun“ zitiert: „Uns wurde gesagt, dass sie aus Gründen der Privatsphäre nach Kalifornien gegangen sind, sodass das alles ziemlich scheinheilig wirkt.“ Jetzt machen die beiden der Expertin zufolge genau das, was sie nie wollten…

