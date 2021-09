Belgiens Filmstar Virginie Efira glänzt in weißer Traumrobe am Lido

Belgiens Filmstar Virginie Efira in ihrer weißer Traumrobe in Venedig. (ili/spot)

07.09.2021 13:04 Uhr

Die belgische Schauspielerin Virginie Efira erschien einmal mehr in einem auffallenden Dress zu einem Event im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig. Diesmal war es eine schneeweiße Traumrobe.

Die belgische Schauspielerin Virginie Efira (44, „Birnenkuchen mit Lavendel“) machte bislang stets eine tolle Figur auf den roten Teppichen der derzeit laufenden Filmfestspiele von Venedig. Und auch mit ihrem neuesten Outfit zieht sie wieder alle Blicke auf sich.

Kaum Haut zu sehen

Zur Premiere des Abtreibungsdramas „Happening“ („L’evenement“) der französisch-libanesischen Regisseurin Audrey Diwan (geb. 1980) erschien Efira am Montag in einer schneeweißen Traumrobe. Das hochgeschlossene und bodenlange Tüllkleid mit langen Trompetenärmel machte durch die Raffung im vorderen Teil einen besonders eleganten Eindruck.

Dazu kombinierte die Künstlerin goldenen Ohrschmuck und eine goldene Clutch. Das blonde Haar hatte sie mit einem Seitenscheitel zu einem lockeren Nackenzopf frisiert.

An den Tagen zuvor lief Efira in unterschiedlich langen und farbigen Kleidern über den roten Teppich: einmal in schwarz, weit- und lang geschnitten, dann in einem goldenen Etuikleid oder in einer eleganten weißen Robe mit hohem Beinschlitz. Bilder davor zeigt sie ihren Followern auch auf Instagram.

Die Filmfestspiele von Venedig finden vom 1. bis 11. September am Lido statt.