Bella Hadid: 10.000-Dollar-Spende nach Malibu-Feuerwalze

Donnerstag, 15. November 2018 17:52 Uhr

Model Bella Hadid scheint von der verheerenden Brand-Katastrophe in Kalifornien, insbesondere in Malibu, äußerst betroffen zu sein – und kämpft nun dafür, die Bedrohung herabstürzender Schlammlawinen zu vermindern.

Die 22-Jährige spendete jetzt 10.000 Dollar für die Organisation „Malibu Disaster Prevention und Relief Fund“. Die „GoFundMe“-Seite wurde von den kalifornischen Feuerwehrleuten ins Leben gerufen. Sie benötigen das Geld für Sandsäcke, Wasserpumpen, Generatoren, Atemschutzmasken, Reinigungsmaterial und andere Werkzeuge.

In den nächsten Tagen könnte es zu Regenfällen kommen. Laut der Feuerwehrleute erhöht sich dadurch die Gefahr von Schlammlawinen, die so mächtig sein könnten, dass sie Bäume und Tonnen von Trümmern mitreißen würden. Verbranntes Gelände absorbiert den Regen nicht. Das könnte zu einer ähnlichen Katastrophe wie in Montecito Anfang des Jahres führen, bei der Bella Hadid ihr Haus in den Fluten verlor. Das damalige Feuer hatte mehr als 100.000 Hektar Land vernichtet, darunter auch in der Gegend, in der das Supermodel zur High School gegangen war.

Quelle: instagram.com

Solch eine ähnliche Katastrophe will die Schwester von Gigi Hadid nun mit der enormen Geldspende verhindern. Und sie ist nicht die einzige, die helfen will – auch viele andere Stars spenden. „King Of Queens“-Star Patton Oswalt spendete 5000 Dollar um eine Pferderanch zu retten und auch die Schauspieler Jon Favreau und Sean Astin vergaben jeweils 1000 Dollar an weitere Hilfs-Fonds. Auch Sandra Bullock spendete eine enorme Geldsumme von umgerechnet 350.000 Euro für die Opfer der Brand-Katastrophe in Malibu.