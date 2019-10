Bella Hadid: „Es ist nicht immer das, wie es scheint“

Bella Hadid veröffentlicht anlässlich des Internationalen Tags der mentalen Gesundheit eine inspirierende Botschaft auf Instagram. Die Modelschönheit hatte selbst viele Jahre mit psychischen Problemen zu kämpfen. Deshalb ist es ihr ein besonderes Anliegen, offen über das Stigma mentale Gesundheit zu reden und ihre eigenen Erfahrungen zu teilen.

„Endlich bin ich an einem Punkt angelangt, an dem es mich nicht mehr so verzehrt wie davor. Ich habe immer noch schlechte Tage neben den guten, aber ich bin dankbar und stolz auf mich selbst, dort zu sein, wo ich heute bin“, schreibt die 23-Jährige auf Instagram. Außerdem macht die brünette Schönheit auf die negativen Auswirkungen von Social Media aufmerksam. „Alles, was du online oder in den sozialen Netwerken siehst, ist nicht immer das, wie es scheint. Das Glück, das wir online erschaffen, während wir im wirklichen Leben traurig sind, macht keinen Sinn. Aber manchmal erscheint es einfach simpler, mit deiner Traurigkeit zu leben anstatt darüber zu reden“, schildert Bella.

Nicht unter Druck setzen lassen

Sie selbst habe den Sprung aus der Negativspirale nur dank ihrer engsten Vertrauten geschafft. „Lasst euch nicht durch Sachen unter Druck setzen, die ihr online seht. Wenn ihr nicht aus dem Bett wollt, dann lasst es sein. Wenn ihr Pläne absagen wollt, dann sagt sie ab“, fügt sie hinzu.

Eine wertvolle Lektion, die sie im Laufe der Jahre gelernt habe, sei es, besser auf sich selbst zu achten. „Wenn sich die Welt um dich herum anfühlt, als würde sie kollabieren, darfst du um Hilfe fragen. Du musst nicht alleine mit deinen mentalen Problemen fertig werden. Wir müssen Liebe verbreiten und einladen“, fordert die Schwester von Gigi Hadid.