Bella Hadid: Nippel-Moment auf Instagram

Oh lala, was sind das denn für Blüten, die uns Bella Hadid da auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss präsentiert? Nein, die Rede ist nicht von dem Blumensträußchen, das sie auf dem Foto vor sich zu stehen hat.

Die können nämlich nicht vom eigentlichen Blickfang ablenken. Unter ihrem grünen Sommermantel trägt das Model einen Hauch von – Nichts. Lediglich ein sehr dünnes Stück Stoff schmiegt sich über ihre Brust – und entblößt dabei eine sehr intime Stelle.

Und unten rum?

Der Nippel-Blitzer wird der 23-Jährigen sicherlich nicht entgangen sein, denn wie kann man besser für Aufmerksamkeit sorgen, als mit solchen Einsichten?…

Ob die Hadid-Schwester unten rum überhaupt was an hat, überlässt sie der Fantasie ihrer Follower und bedeckt die Körperstelle gekonnt mit dem Blumenstrauß. Zu den hotten Fotos schrieb sie: „Wie ist ihr Name – sie ist süß“. Ja, das finden bestimmt einige.