22.08.2020 21:57 Uhr

Bella Hadid schmust mit Ziegen

Bella Hadid kam jetzt auf eine ganz besondere Fotoshooting-Idee und hat sich dafür tierische Unterstützung geholt.

Das 23-jährige Model befindet sich momentan auf der Farm von Mutter Yolanda Hadid in Pennsylvania, um sich dort sozial zu distanzieren aufgrund der Corona-Pandemie.

Fotoshooting mit Country-Flair

Und anscheinend nutzte sie dort alles um sich herum, um atemberaubende Fotos zu schießen. Dafür nimmt sie auch, für sie untypische, ländliche Atmosphäre in Kauf.

Das sind Funky und Bam-Bam

Am Donnerstag teilte Bella ein Outtake aus einem, kürzlich von ihrer Schwester Gigi fotografierten, iD Magazine-Feature , in dem sie ein Bottega Veneta-Kleid im Wert von 2.890 US-Dollar trägt, während sie mit Funky und Bam-Bam, zwei Ziegen ihres Bruders Anwar Hadid und seiner Freundin Dua Lipa, kuschelt.

„Vielen Dank an die Eltern“

„Funky und Bam-Bams Tante“, beschriftete Bella das Foto. „Vielen Dank an ihre lieben Eltern für die Erlaubnis, dass sie an einer so großen Produktion mitwirken können. Sie waren absolut charmant und haben eine großartige Arbeitsmoral.“

Ihre Schwester kommentierte das zuckersüße Bild mit den Worten: „Ziegen-Muse. Ich liebe dich “. Ihr gemeinsamer 21-jähriger Bruder schrieb: „No Way! So heiß!“.

„Bella und die Zieeeeegeeeen“, fügte Lipa hinzu.

Fotoshootings im Country-Style

Bella und Gigi haben sich in den letzten fünf Monaten für mehrere Country-Chic-Fotoshootings zusammengetan, darunter für ein digitales Cover der „Elle“- August-Ausgabe, eine Werbekampagne für Jacquemus und ein High-Fashion-Zoom-Shooting von Nick Knight für die britische Vogue.