13.10.2020 18:00 Uhr

Bella Hadid: So freizügig ruft sie zur US-Wahl auf

"Vergesst nicht, wählen zu gehen", ruft Bella Hadid in einem neuen Instagram-Post auf. Dazu teilt das Model eine Reihe freizügiger Bikinifotos.

Bella Hadid (24) weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Follower auf sich zieht. Deshalb postete das Model jetzt zu einer wichtigen Botschaft eine Reihe gewagter Bikinifotos auf Instagram. „Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt den besten Tag. Vergesst nicht, zu wählen. Es ist Zeit“, schreibt sie. Schon mehrfach nutzte Hadid ihre Social-Media-Plattform, um ihre Fans zu mobilisieren.

Immer mehr US-Stars melden sich kurz vor der Präsidentschaftswahl am 03. November zu Wort, rufen ihre Fans zum Wählen auf und machen oftmals kein Geheimnis daraus, für wen sie ihre Stimme abgeben werden.

Darum ist die Wahl ihr so wichtig

Im Interview mit dem „V Magazine“ erklärte Bella Hadid vergangene Woche, warum ihr das Anliegen so sehr am Herzen liegt. „Ich wähle, um die jüngere Generation zu repräsentieren. Wir haben alle viel zu sagen und sollten so laut wie möglich sein.“

Quelle: instagram.com

(ncz/spot)