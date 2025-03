Stars Bella Ramsey: Unterstützende Nachrichten nach Autismus-Diagnose

Bella Ramsey British Vogue April 2025 - CondeNast - Paolo Roversi - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 14:00 Uhr

Bella Ramsey hat einige „wunderschöne Nachrichten“ erhalten, nachdem sie ihre Autismus-Diagnose bekannt gegeben hatte.

Bei der 21-jährigen Schauspielerin wurde Autismus diagnostiziert, nachdem ein Crew-Mitglied des HBO-Erfolgsdramas ‚The Last of Us‘ einige Symptome der Krankheit bei ihr bemerkte.

Seitdem Bella ihre Diagnose mit der Öffentlichkeit teilte, erhielt sie zahlreiche unterstützende Nachrichten. Die Prominente, die zusammen mit Pedro Pascal in ‚The Last of Us‘ zu sehen ist, erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Extra‘: „Ich habe echt wunderschöne Nachrichten von Leuten erhalten, mit denen ich darüber sprechen und denen ich Hoffnung und Mut machen konnte, was echt toll war.“ Bella liebt es, dass sie sich jetzt wie sie selbst fühlen könne, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie sie wahrgenommen wird. Der TV-Star erklärte: „Es ist einfach cool, hier sein und ich selbst sein zu können, so wie ich schon immer war.“ Die Darstellerin hatte zuvor behauptet, dass ihre Autismus-Diagnose am Filmset hilfreich für sie gewesen sei. Ramsey verriet in einem Gespräch gegenüber der britischen ‚Vogue‘: „Ich habe immer Menschen beobachtet und von ihnen gelernt. Dass ich manuell lernen musste, wie ich soziale Kontakte knüpfe und mit den Menschen um mich herum interagiere, das hat mir bei der Schauspielerei geholfen.“