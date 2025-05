Stars Bella Ramsey will ‚authentisch‘ sein

Bella Ramsey - The Last Of Us Season 2 - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2025, 09:00 Uhr

Der 'The Last of Us'-Star möchte, dass die Fans keine "erfundene Version" von ihm kennenlernen.

Bella Ramsey ist entschlossen, eine „authentische“ Version von sich selbst zu präsentieren.

Der 21-jährige Schauspielstar – der sich als nicht-binär identifiziert und im Englischen die Pronomen they/them verwendet – hat in der Vergangenheit öffentlich über Geschlechterfluidität und die Diagnose Neurodivergenz gesprochen.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚HELLO!‘ sagte Bella: „Ich möchte Dinge sichtbar machen und meine Plattform aus guten Gründen nutzen. Für mich geht es vor allem darum, authentisch zu sein, weil ich möchte, dass die Leute mich als Person kennen und nicht nur eine erfundene Version von mir.“

Der ‚Game of Thrones‘-Star fügte hinzu: „Die wichtige Balance besteht darin, authentisch zu sein und gleichzeitig ein gewisses Maß an Privatsphäre zu bewahren, was mir zum Glück bisher gelungen ist.“

Bella spielt derzeit in der zweiten Staffel von ‚The Last of Us‘ die Rolle der Ellie, einer taffen jugendlichen Überlebenden inmitten einer verheerenden globalen Pandemie. Der Star gab zu, sich nach dem großen Erfolg der ersten Staffel 2023 stärker unter Druck zu fühlen.

„Es ist ein bisschen beängstigend. Als die erste Staffel herauskam, war das natürlich ein riesiges Ereignis. Deshalb bin ich mir jetzt einfach sehr bewusst, dass die zweite Staffel rauskommt und alle darauf und auf mich schauen – und das ist ziemlich beängstigend“, räumte Bella ein.

Die neue Staffel der postapokalyptischen Serie – die auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert – spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. „Offensichtlich hat sich in diesen fünf Jahren viel verändert“, erklärte Bella. „Ellie war 14 und ist jetzt 19. In jedem Teenagerleben sind das immer die prägenden Jahre, das hat sie auf jeden Fall beeinflusst.“