Bella Thorne geht ins Kloster?

Bella Thorne liebt es sich auf ihrem Instagram-Profil so sexy wie nur irgendwie möglich zu präsentieren. Ihr aktueller Post passt allerdings so gar nicht in das sonst so freizügige Schema der Schauspielerin. Auf diesem trägt die 22-Jährige nämlich die Kutte einer Nonne. Plant sie nun also in einem Kloster zu Gott zu finden?

Eins muss man der Darstellerin lassen: in der Robe einer Geistlichen kann sie sich definitiv sehen lassen. Rein optisch betrachtet würde sie zwischen anderen Ordensfrauen also nicht negativ herausstechen, während diese vor dem Altar knien.

Quelle: instagram.com

„Schwester Bella“

Während der ‚Midnight Sun‚-Star sonst gerne mal zeigt was er hat, sieht Bella auf diesem Schnappschuss ausnahmsweise mal ganz brav aus. Allerdings plant die Schauspielerin in Zukunft nicht mehrmals täglich das Ave Maria zu beten. Stattdessen scheint sie derzeit einen neuen Film zu drehen. Um welchen Streifen es sich handelt, hat sie allerdings nicht verraten.

Quelle: instagram.com

Darauf deutet jedenfalls die Bildunterschrift „Neue Woche, neuer Film“ hin, die sie unter dem Beitrag verfasste. Auch bei den Followern kommt die Kutte in schwarz gut an. „Schwester Bella, das steht dir“, kommentierte zum Beispiel einer. Nach diesem Post werden es wohl nicht nur die Anhänger kaum erwarten können, die 22-Jährige als Nonne auf der Leinwand zu sehen.