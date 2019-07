Bella Thorne outet sich als pansexuell

Dienstag, 23. Juli 2019 14:24 Uhr

Schauspielerin Bella Thorne enthüllte am gestrigen Montag in einem Fernsehinterview, dass sie eigentlich pansexuell sei, ihr Liebesleben sich aber nicht auf das Geschlecht, die sexuelle Identität oder überhaupt die Sexualität gründen würde.

Pansexuelle Personen fühlen sich von allen Geschlechtsidentitäten oder Menschen unabhängig vom Geschlecht angezogen. Die 21-Jährige, die sich zuvor als bisexuell geoutet hatte, erklärte die Herangehensweise an ihr Dating-Leben so: „Man mag eben, was man mag. Eigentlich bin ich pansexuell und das wusste ich nicht. Jemand hat mir wirklich gründlich erklärt, was das ist “, erklärte Thorne auf„ Good Morning America “, während sie für ihr neues Buch „Life of a Wannabe Mogul“ warb.

Fernbeziehung mit einem Sänger

„Du magst einfach das Wesen an sich“, fügte sie hinzu. „Du magst was du magst. Es muss nicht ein Mädchen oder ein Kerl sein oder er oder sie oder dies oder das. Es ist buchstäblich so, dass du die Persönlichkeit magst“.

Laut dem „People“-Magazin führt Bella Thorne derzeit eine Fernbeziehung mit dem italienischen Sänger Benjamin Mascolo. Die Schauspielerin teilte kürzlich gemeinsame Fotos, die bei einen romantischen Kurzurlaub in Sizilien, Italien, entstanden sind. Davor war sie in einer polyamorösen Beziehung (man liebt mehrere Partner) mit dem Internet-Star Tana Mongeau. Die Beziehung kollidierte dann aber mit Mongeaus Bekanntgabe ihrer Verlobung mit YouTube-Star Jake Paul.