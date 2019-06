Bella Thorne postet Nacktfotos, um Erpresser abzuwehren

Montag, 17. Juni 2019 11:49 Uhr

Bella Thorne hat sich jetzt öffentlich gegen Hacker gewehrt, in dem sie einfach Nacktfotos von sich selbst veröffentlichte, mit denen der mutmaßliche Täter sie offenbar erpressen wollte.

„Hier sind die Fotos, mit denen er mich bedroht hat. Mit anderen Worten: Hier sind meine Brüste. F**k you und die Macht, die du denkst, über mich zu haben“, twitterte Thorne am Samstag, zusammen mit Screenshots von Texten zwischen ihr und ihrem angeblichen Hacker, sowie mehreren Oben ohne-Fotos. „Ich werde darüber in meinem nächsten Buch schreiben.“

Die Schauspielerin beschreibt auch in einem langen Text ihre Tortur. „In den letzten 24 Stunden habe ich mit meinen eigenen Nackt-Fotos gedroht. Ich fühle mich ekelhaft. Ich fühle mich beobachtet. Ich habe das Gefühl, jemand hat mir etwas weggenommen, das ich nur einer besonderen Person zeigen wollte“, schrieb der frühere Disney-Star.

Quelle: twitter.com



„Zu lange habe ich einen Mann mich immer wieder ausnutzen lassen und ich habe es satt, ich schreibe das jetzt hier öffentlich, weil es JETZT MEINE ENTSCHEIDUNG IST, DASS MAN MIR NICHTS MEHR WEGNIMMT. Ich werde heute Nacht besser schlafen, da ich weiß, dass ich meine Kraft zurück habe und man mein Leben nicht mehr kontrollieren kann“. Die 21-Jährige fügte hinzu: „Mit anderen Worten, hier sind meine Brüste“, schloss sie und bezog sich auf die Oben Ohne-Fotos, die sie ihrem ursprünglichen Tweet beigefügt hatte. „Also hier, f**k you. Die letzten 24 Stunden habe ich geweint, anstatt mein Buch zu feiern, während meiner Promotion dafür. Oh ja, das FBI wird in Kürze bei dir zu Hause sein, also pass auf. Mal sehen was deine Mutter davon hält“.

Bella Thorne identifizierte ihren Hacker in den Posts nicht.

Das Drama im Leben der Schauspielerin scheint schon eine Weile anzudauern. Die frühere „Famous in Love“ -Schauspielerin geriet kürzlich in einen Konflikt mit ihrem Ex-Freund Mod Sun, und warf ihm vor, er habe ihren Computer und ihren Reisepass einbehalten und sie deswegen eine „große Arbeitschance“ verpasst hätte.