Stars Bella Thorne: Schwere Vorwürfe gegen ihren ‚Girl‘-Co-Star Mickey Rourke

Bella Thorne - HollyShorts Film Festival Awards Night 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2025, 14:00 Uhr

Bella Thorne hat Mickey Rourke vorgeworfen, bei Dreharbeiten mit einem Metallschleifer ihr Becken verletzt zu haben.

Die 27-jährige Schauspielerin kritisierte ihren ‚Girl‘-Co-Star in den sozialen Medien scharf und beschrieb die Zusammenarbeit mit Mickey als „eine der schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens“.

Nachdem Mickey vor Kurzem aufgrund seines Verhaltens bei ‚Celebrity Big Brother‘ in Großbritannien verwarnt wurde, schrieb Bella auf ihrem Account auf Instagram: „Dieser verd***te Typ. Ekelhaft. Ich musste mit diesem Mann zusammenarbeiten – in einer Szene bin ich auf den Knien und meine Hände sind mit Kabelbindern auf dem Rücken gefesselt.“ Thorne erklärte, dass sie wegen Mickey „blaue Flecken am Beckenknochen“ gehabt habe: „Er sollte mir mit einem Metallschleifer die Kniescheibe bearbeiten, stattdessen benutzte er ihn durch meine Jeans an meinen Genitalien. Immer und immer wieder schlug er darauf ein. Ich hatte blaue Flecken am Beckenknochen – die Zusammenarbeit mit Mickey war eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens als Schauspielerin.“ Bella spielt in ‚Girl‘ eine junge Frau, die in ihre Heimatstadt zurückkehrt, um ihren gewalttätigen Vater zu ermorden.